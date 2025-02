Efemérides del 03 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 03 de febrero? El 03 de enero es el trigésimo/a cuarto día del año en el calendario gregoriano. Quedan 331 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 03 de febrero

1468: muere Johannes Gutenberg, impresor alemán, inventor de la imprenta de tipos móviles.

1795: nace el «Gran Mariscal de Ayacucho» Antonio José De Sucre. Prócer de la independencia, político, estadista, militar venezolano y Presidente de Bolivia y Perú.

1813: en la aldea de San Lorenzo (Argentina) sucede la batalla de San Lorenzo, con victoria de los granaderos a caballo al mando del general San José de San Martín.

1894: nace Norman Rockwell, fotógrafo, ilustrador y pintor estadounidense reconocido por su visión del mundo llena de ironía y humor. Son conocidos sus bellos dibujos publicitarios para McDonald´s, Coca-cola, entre otros.

1909: nace Simone Weil, filósofa, profesora y escritora francesa.

1913: estalla la Segunda Guerra de los Balcanes.

1944: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Francisco Franco reafirma la estricta neutralidad de España.

1945: en Estados Unidos, se estrena la película Los tres caballeros de Walt Disney.

1956: nace Nathan Lane actor estadounidense, conocido por su participación en El Rey León, The Bridcage, The Producers, The Good Wife, entre otras.

1959: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper mueren al estrellarse el avión en el que viajaban.

1970: nace Warwick Davis, actor, presentador y comediante británico que ha participado en películas como Willow, Star Wars, Harry Potter, entre otras producciones.

1977: nace Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, cantautor puertorriqueño.

1991: el Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente tras 70 años de historia.

1995: recuperadas las obras de Picasso y Braque robadas de un museo de Estocolmo en 1993.

1999: la ONU decide retirar a todo el personal estadounidense y británico instalado en Irak.

2005: el Gobierno israelí anuncia la liberación de 900 presos palestinos y la retirada de sus tropas de cinco ciudades.

2006: tras una denuncia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Frikipedia es retirada temporalmente de la web.

2006: En Bolivia, el presidente Evo Morales sofoca el primer conflicto social a 13 días de haber asumido el mando al aceptar parte de las demandas de un batallón policial que se amotinó contra sus superiores.

Former President Evo Morales speaks to supporters after marching to La Paz, Bolivia, to protest current President Luis Arce, Monday, Sept. 23, 2024. (AP Photo/Juan Karita)

2006: Se hunde en el Mar Rojo un barco con 1.414 personas a bordo, de los cuales son rescatados 367 supervivientes y recuperados 135 cadáveres.

2011: En Haití, tras la firma de un pacto político mediante el cual el candidato Jude Célestin desiste de continuar en la contienda por la presidencia del país, el Consejo Electoral Provisional de esa nación anuncia el pase a la segunda vuelta de los candidatos Michel Martelly y Mirlande Manigat, en la que resultó vencedor el primero.

2013: El candidato presidencial paraguayo Lino Oviedo muere en un accidente de helicóptero en el Chaco (Paraguay).

2019: El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncia que Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales de El Salvador en primera vuelta.

2020: Un Boeing 767-300 de Air Canadá con 128 pasajeros a bordo mantuvo en vilo a toda España durante casi cinco horas dando vueltas por el cielo de Madrid para poder realizar el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barajas, por carecer del sistema de lanzamiento de combustible que sí poseen otros modelos de aviones.

2021: Organizaciones y partidos políticos de la oposición en Haití han propuesto la creación de un Consejo Nacional de Transición para que sustituya al actual presidente, Jovenel Moise, a partir del domingo, ya que entienden que el 7 de febrero expira el mandato del actual jefe de Estado.