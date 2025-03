Efemérides del 05 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 05 de marzo? El 05 de marzo es el día número 64.º del año en el calendario gregoriano. Quedan 302 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

1534: muere el pintor italiano renacentista Antonio Allegri da Correggio, mejor conocido como Coreggio. Fue uno de los más reconocidos artistas de aquella época, y muchas de sus obras pueden encontrarse en el Museo del Prado de Madrid, el Museo del Louvre, la Galería Nacional de Parma, entre otras. Una de sus trabajos más destacados fue la elaboración de la cúpula de la catedral de Parma.

1616: la Iglesia católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el sol no gira alrededor de la Tierra. La hipótesis astronómica copernicana había circulado libremente en los países católicos desde su formulación.

1827: muere El físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta certificó el descubrimiento de la pila eléctrica, suscitando la controversia entre los que defendían la producción de corriente mediante tejido animal y los que eran partidarios de la electricidad metálica.

1853: nace Howard Pyle, autor e ilustrador americano reconocido por su obra Las aventuras de Robin Hood.

1933: el partido nacionalsocialista de Adolf Hitler arrasa con 17.266.823 votos. Los socialdemócratas obtienen 7.176.050, los comunistas 4.845.379 y los nacionalistas 3.132.595 votos. Con este suceso, se sentaron las bases para el inicio de una de las dictaduras más crueles de la humanidad.

1946: Winston Churchill habla de la «Guerra Fría » en un discurso pronunciado en Fulton, Estados Unidos.

1953: muere Iósif Stalin, jefe de gobierno soviético entre 1941 y 1953. Luego de su muerte, Stalin y su régimen han sido condenados en numerosas ocasiones. La más significativa de estas se dio durante el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, cuando su sucesor, Nikita Jrushchov, denunció su legado y condujo el proceso de desestalinización de la URSS.

1970: nace John Frusciante, músico, compositor y productor estadounidense reconocido por ser el guitarrista del grupo Red Hot Chili Peppers.

1974: nace Eva Mendes, actriz estadounidense reconocida por su participación en películas como 2 Fast 2 Furious, Hitch, The Place Beyond the Pines, entre otras.

1975: nace la modelo estadounidense, Niki Taylor.

1979: la nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter y envía a la Tierra unas sorprendentes fotos que muestran, por primera vez en otro cuerpo del sistema solar, volcanes activos. La sonda espacial Voyager 1 se lanzó el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral con un cohete Titan IIE-Centaur, a una órbita que la hizo alcanzar su objetivo (Júpiter) antes que su «sonda hermana» Voyager 2. Esta había sido lanzada 16 días antes.

1982: muere John Belushi, actor estadounidense reconocido por su participación en producciones como 1941, Animal House, The Blues Brothers, entre otras.

1995: se inicia en Copenhague la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

2003: la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aprueba en Copenhague un Código Mundial Antidopaje.

2004: un grupo de paleontólogos presenta el hallazgo de seis dientes fósiles de los primeros homínidos en Etiopía.

2013: el gobierno venezolano anuncia la muerte del presidente en ejercicio Hugo Chávez. Desde que le fue detectado un tumor, en junio de 2011, el presidente venezolano fue operado en cuatro ocasiones. El mandatario designó como sucesor a Nicolás Maduro.

2014: muere Luis Villoro, filósofo, profesor y diplomático mexicano de origen español (n. 1922). Entre sus obras notorias se encuentran Los grandes momentos del indigenismo en México (1950), El proceso ideológico de la revolución de independencia (1953) y La significación del silencio y otros ensayos (2008).

2019: muere Jacques Loussier, pian