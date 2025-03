Efemérides del 14 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 14 de marzo? El 14 de marzo es 73.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 296 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos eventos que ocurrieron un día como hoy 14 de marzo en la historia.

Efemérides de hoy 14 de marzo

Hoy es el Día de π dedicado al número pi por la forma en que se escribe en los Estados Unidos, el 14 de marzo (3/14). El número π es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Su mayor utilidad es llevada a cabo en matemáticas, física, ingeniería, etc. Aunque se trata de un número irracional no se sabe cuál es la cantidad posible de decimales.

1492: Américo Vespucio demuestra que las costas a las que llegó Colón no pertenecían a Asia sino un a un nuevo continente.

1492: en España, la reina Isabel ordena conversión de judíos españoles al cristianismo, de lo contrario serán expulsados.

1519: en las costas del Golfo de México desembarca Hernán Cortés con 700 hombres para emprender la conquista del país.

1794: en Estados Unidos, Eli Whitney, inventor estadounidense, presenta su patente de una máquina desmotadora de algodón. Con ello logra que un hombre separe 25 kg. de fibra al día, en lugar del medio kilo separado manualmente.

1804: nace en Viena (Austria) Johann Strauss padre, compositor austríaco de valses, polkas y marchas militares.

1879: nace Albert Einstein, físico estadounidense de origen alemán, Premio Nobel de Física en 1921. Al poco tiempo de nacido, su familia se trasladó a Munich donde empezaría su formación. Posteriormente se trasladaría a Italia y Suiza, donde se formó como profesor de Matemáticas y Física en la Escuela Politécnica Federal Suiza.

1883: muere Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y escritor alemán, Autor del Manifiesto Comunista y El Capital junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels, publicó los tomos II y III de El Capital en 1885 y 1894 respectivamente.

1932: muere George Eastman, fotógrafo, inventor, y filántropo estadounidense. Fue el fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo de película, que sustituyó a la placa de cristal, con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las masas.

1933: nace Michael Caine, actor británico, reconocido por su participación en películas como Hannah and Her Sisters, The Cider House Rules, Batman Begins, The Dark Knight, entre otras.

1933: nace Quincy Jones, compositor, director, arreglista y legendario productor estadounidense de música. Su ámbito de interés musical abarca el R&B y el jazz, con frecuente tendencia a su fusión.

1941: nace Wolfgang Petersen, director de cine alemán, dos veces nominado al Óscar.

1948: nace Billy Crystal, actor estadounidense reconocido por su participación en películas como Monster Inc, When Harry Meet Sally… , City Slickers, entre otras.

1986: nace Jamie Bell, actor británico conocido por su participación en producciones como Billy Elliot, Jumper, The Adventures of Tintin, entre otras.

1994: nace el actor estadounidense Ansel Elgort, conocido por participar en Bajo la Misma Estrella, Divergente, Carrie, entre otras.

2004: es reelegido presidente en Rusia.

2018: fallece Stephen Hawking. Hawking fue un físico teórico británico y divulgador científico de gran renombre.