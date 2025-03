Efemérides del 15 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 15 de marzo? El 15 de marzo es 74.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 296 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos eventos que ocurrieron un día como hoy 14 de marzo en la historia.

Efemérides de hoy 15 de marzo

44 a. C.: muere Julio César, líder militar y político de la etapa final de la República de Roma. Fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a. C. por una conspiración dirigida por Casio y Bruto (senadores romanos), quienes alegaron que César era un tirano. Varias familias senatoriales pensaban que César amenazaba sus posiciones.

1493: en España, Cristóbal Colón desembarca en el puerto de Palos tras su primer viaje a América.

1906: se funda la compañía Rolls-Royce. Actualmente es un grupo de compañías, todas derivadas de la compañía británica de automóviles y aeronáutica fundada por Henry Royce y Charles Stewart Rolls el 15 de marzo de 1906.

1933: nace Ruth Bader Ginsburg, una jueza y jurista estadounidense que destacó en los derechos civiles, especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género.

1937: muere Howard Phillip Lovecraft, escritor estadounidense, maestro de los relatos de terror y ciencia ficción. Su obra narrativa transita los géneros de terror y ciencia ficción, combinándolos de una innovadora manera. También se dedicó a la poesía, el ensayo y la literatura epistolar.

1943: nace David Cronenberg, actor y cineasta canadiense reconocido por su participación en producciones como The Fly, A History of Violence, Videodrome, Dead Ringers, entre otras.

1947: nace Ry Cooder, guitarrista estadounidense. Empezó a llamar la atención en los años 1960 con Captain Beefheart and the Magic Band, después de haber trabajado con Taj Mahal en The Rising Sons y de haber tocado con The Seeds. Cooder ha trabajado como músico de estudio y también ha realizado la banda sonora de muchas películas.}

1962: en Buenos Aires, el dibujante Quino tiene la idea de dibujar Mafalda. Cuando en 1966 Mafalda apareció como libro, la edición se agotó en dos días. En 1968 se publicó por primera vez en Italia.

1972: se estrena en Nueva York la película de Francis Ford Coppola El Padrino, basado en la épica de la mafia de Mario Puzo. El film, magistralmente dirigido por Francis Ford Coppola, narra la historia de Michael Corleone, un hombre apartado de los negocios mafiosos de su familia, hasta que la vida de su padre, Don Vito Corleone, y la de toda su familia corren peligro debido a negarse a una alianza con la familia rival y un poderoso narcotraficante, ya que no querían ingresar en el mundo del tráfico de drogas.

1975: muere Aristóteles Onassis, el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época, tanto así, que se decía que «de vender todos sus activos, Wall Street temblaría».

1975: nace Eva Longoria, actriz y modelo estadounidense.

1975: nace el cantante estadounidense y ex-miembro del grupo Black Eyed Peas, Will.i.am.

1985: en Brasil termina la dictadura militar.

1985: nace Kellan Lutz, actor estadounidense conocido por su participación en películas como Twilight, The Legend of Hercules, The Expandables, entre otras

1986: nace Jai Courtney, actor australiano conocido por participar en producciones como Divergente, La jungla: Un buen día para morir, Suicide Squad, entre otras.

1994: Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir supervisión mutua del desmantelamiento de armamento nuclear.

2003: se estrena el programa chileno 31 minutos se estrena por las pantallas de TVN.

2019: el ciclón Idai alcanza las costas de Mozambique causando inundaciones masivas y cortes de energía en el sur de África. Este huracán provocó la muerte de al menos 205 personas.

2020: en Guatemala se decreta «Cuarentena Nacional». La medida sirve como herramienta de prevención contra el Coronavirus COVID-19.