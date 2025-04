Efemérides del 18 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 18 de abril? El 18 de abril es el 108.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 257 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que pasaron un día como hoy 18 de abril en la historia.

Efemérides de hoy 18 de abril

El 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Fue propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad, y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación.

1506: el Papa Julio II coloca la primera piedra de lo que será la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Se dio por finalizada su construcción el 18 de noviembre de 1626.

1877: Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora: el fonógrafo.

1906: la ciudad de San Francisco (EE. UU.) se ve destruida parcialmente por un devastador terremoto que acaba con la vida de 700 personas y deja sin hogar a otras 250.000.

1909: es beatificada en Roma la heroína francesa conocida como la «Doncella de Orleans», Juana de Arco.

1923: en Nueva York, el Yankee Stadium abre sus puertas y sería la casa de los Yankees de Nueva York hasta 1973, posteriormente volvería a abrir sus puertas en el año 1976 hasta su cierre definitivo en el año 2008.

En la actualidad los bombarderos del Bronx juegan en un estadio más moderno que también porta el nombre de su predecesor.

1942: desde el Oceáno Pacífico, a las 8:00 h, despegan bombarderos B-25 desde portaaviones estadounidenses para realizar el ataque de Doolittle sobre Tokio, como venganza por el bombardeo sorpresa de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.

El ataque no causó grandes daños a los japoneses y se saldó con tres tripulantes muertos, 8 capturados (tres fueron fusilados y uno murió en prisión), más 16 aviones derribados. Se cumplió el principal objetivo de la misión que no fue otro que causar daño psicológico a la población japonesa y levantar la moral de estadounidenses y aliados, ya que, tras este bombardeo, los japoneses tuvieron que replantear su sistema defensivo.

A partir de entonces el ejército japonés debió dedicar un mayor número de barcos para la defensa de su territorio, cuyas líneas defensivas debían adelantarse más hacia el este.

1946: se disuelve la Sociedad de Naciones, al crearse las Naciones Unidas.

1947: nace James Woods, actor estadounidense, conocido por participar en producciones como Once Upon a Time in America, Casino, The Virgin Suicides, entre otras.

1955: muere Albert Einstein, científico alemán-estadounidense, Premio Nobel de Física en 1921, uno de los intelectuales más creativos en la historia de la humanidad, cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación revolucionaron la ciencia y la filosofía.

1956: Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III de Mónaco.

1956: nace Eric Roberts, actor estadounidense, conocido por participar en films como The Cable Guy, The Dark Knight, The Expendables, entre otras.

1963: nace Conan O’Brien, reconocido comediante y presentador de televisión estadounidense.

1966: inició la Gran Revolución Proletarial China, una campaña de masas en la República Popular China, organizada por el líder del Partido Comunista de ese país Mao Zedong, y dirigida contra altos cargos del partido comunista e intelectuales, a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales revolucionarios.

Según la interpretación más habitual, en el fondo, la revolución fue una lucha por el poder en la que la aspiración de Mao por recuperar su autoridad se vio apoyada por las ambiciones de otros miembros del partido, como su esposa Jiang Qing y el líder del ejército Lin Biao.

El objetivo era apartar del poder político a Liu Shaoqi, jefe del estado, y a Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista. Esta lucha por el poder dio lugar a una situación de caos y conmoción política que estuvo acompañada de numerosos episodios de violencia, en su mayoría protagonizados por los guardias rojos, grupos de jóvenes, apenas adolescentes en muchos casos.

Estas unidades de combate estaban organizadas en comités revolucionarios, y atacaban a todos aquellos que fueran acusados de deslealtad política al régimen, figura y pensamiento de Mao Zedong.

1967: nace Maria Bello, actriz estadounidense conocida por participar en películas como Payback , Secret Window, A History of Violence, Prisoners, entre otras.

1976: nace Melissa Joan Hart, actriz, directora y productora y empresaria estadounidense.

1986: muere Antonio Lauro, reconocido compositor venezolano.

1999: el papa Juan Pablo II canoniza a Marcelino Champagnat (1789-1840), fundador de la orden de los Hermanos Maristas.

2014: En México ocurre un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter. Como el desplazamiento terrestre se sintiera durante un viernes santo, el evento es recordado como el ‘terremoto del viernes santo’.

2018: En Nicaragua iniciaron las protestas por las reformas al sistema de seguro social.

2020: Fallece la escritora mexicana Amparo Dávila (n. 1928).