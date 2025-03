Efemérides del 20 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 19 de marzo? El 19 de marzo es el 77.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 287 días para terminar el año. Veamos un grupo de sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 19 de marzo.

Efemérides de hoy 20 de marzo

Hoy es el Día de la lengua francesa. El 19 de febrero de 2010, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas aprobó la decisión de celebrar el 20 de marzo Día De La Lengua Francesa en las Naciones Unidas. La fecha escogida conmemora la fundación de la Organización Internacional de la Francofonía, organismo que reúne a distintos países de habla francesa, en 1970.

Además, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 66/281 del el 12 de julio de 2012 decretó el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

43 a. C.: nace Ovidio, poeta romano. Sus obras más conocidas son Arte de amar y Las metamorfosis, esta última obra en verso, recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego adaptados a la cultura latina de su época.

1727: muere Isaac Newton, científico, físico y matemático inglés nacido en Woolsthorpe, y a juicio de muchos el mayor científico de todos los tiempos. Descubrió la ley de la gravitación universal, inventó el cálculo infinitesimal en matemáticas, hizo aportaciones importantes a la óptica, unificó la mecánica terrestre y la celeste. Su obra principal, ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematic’a es uno de los libros científicos más influyentes de la historia.

1852: en EE.UU., Harriet Beecher Stowe publica ‘La cabaña del tío Tom’ que supuso un gran apoyo a la causa de la emancipación

1916: Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad, la cual describe bien el movimiento de los cuerpos, pero solo a velocidades constantes, y en un espacio plano, de tres dimensiones espaciales y una temporal.En el universo la gravedad acelera a todos los cuerpos, poniéndolos en movimiento.

1932: el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura sus vuelos regulares a América del Sur.

1950: nace William Hurt, actor estadounidense reconocido por participar en películas como Dark City, A History of Violence, Into the Wild, The Incredible Hulk, entre otras.

1957: en Suiza, el Consejo Nacional concede el voto a la mujer.

1969: en Inglaterra se casan John Lennon y Yoko Ono.

1983: nace el actor estadounidense Michael Cassidy, conocido por participar en producciones como The O.C, Men at Work, Argo, Night of the Living Deb, entre otras.

1984: nace Fernando Torres, futbolista español.

1993: Borís Yeltsin disuelve el Parlamento ruso y asume poderes especiales, acto declarado inconstitucional 3 días después.

1995: en el metro de Tokio, en plena hora pico, terroristas de una secta religiosa llamada Aum Shinrikyo sueltan gas sarín (un gas letal) en la estación de Kasumigaseki. Los terroristas ingirieron previamente un antídoto contra este gas y lograron escapar. Mientras tanto, los viajeros asfixiados intentaron llegar a toda costa a las salidas. El trágico balance de este salvaje acto fue de doce víctimas mortales y más de 5.000 personas intoxicadas ingresadas en los hospitales. Muchas de ellas en estado de coma. Posteriormente, la policía japonesa asaltó la sede de la secta, arrestando a centenares de miembros, y a su líder Shoko Asahara.

2003: una coalición de países, liderados por Estados Unidos, invade Irak y se da inicio a la Guerra de Irak, que dura hasta el 2011.

2007: Irak ahorca (en el aniversario de la invasión del país) al que fuera su vicepresidente, Taha Yasín Ramadán.

2015: Un eclipse solar total es visto en el noroeste del Océano Atlántico.

2020: en Argentina, entre el cumplimiento el decreto de «Aislamiento Total» promulgado el día anterior por el presidente Alberto Ángel Fernández.