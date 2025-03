Efemérides del 27 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 27 de marzo? El 27 de marzo es el 86.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 279días para terminar el año. Veamos un grupo de sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 27 de marzo.

Efemérides de hoy 27 de marzo

Hoy es el Día Mundial Del Teatro. Fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco. Se celebra anualmente el 27 de marzo por los Centros ITI y la comunidad teatral internacional. Varios eventos teatrales en todo el mundo, son organizados para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro a través del cual, por invitación del ITI, una figura de talla mundial comparte sus reflexiones sobre el tema de Teatro y una Cultura de Paz. El primer Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau (Francia) en 1962.

1572: en España, la Inquisición encarcela a Fray Luis De León, sobre todo por su traducción del «Cantar de los Cantares». Pasó cinco duros años en la cárcel donde escribió algunos de sus mejores poemas.

1721: Francia y España firman alianza para pactar uniones matrimoniales entre miembros de las familias reales de ambos países.

1861: en Turín, el Parlamento piamontés declara a Roma capital de Italia.

1871: Inglaterra juega un partido de rugby contra Escocia. Se trata del primer partido internacional de ese deporte.

1899: Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.

1933: los científicos británicos Reginald Gibson y Eric William Fawcett descubren por accidente el polietileno.

1934: en España, el gobierno restablece la pena de muerte para contener el terrorismo.

1963: nace Quentin Tarantino, cineasta estadounidense. Comenzó su carrera en la década de los 90, y sus películas se caracterizan en general por emplear historias no lineales, la estetización de la violencia, las influencias estilísticas del Grindhouse, el kung fu y los spaghetti western. Entre los reconocimientos que ha recibido ha sido ganador de dos Óscar, del Globo de Oro, la Palma de Oro y el premio BAFTA.

1963: nace el músico argentino Charly Alberti, reconocido por su participación en el grupo Soda Stereo.

1968: muere Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, primer hombre en orbitar la Tierra el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, murió al estrellarse el caza a reacción MIG-15 que piloteaba.

1970: nace Mariah Carey, cantante, compositora y productora musical estadounidense.

1973: Marlon Brando rechaza Oscar a mejor actor (El Padrino) para llamar la atención sobre situación de nativos americanos.. En lugar de recoger el premio, Brando envió a la ceremonia, aquel 27 de marzo de 1973, a una actriz estadounidense de origen indio llamada Sacheen Littlefeather, que se manifestó en contra del tratamiento que recibía su pueblo en las películas de Hollywood y por los acontecimientos que ocurrían por aquel entonces en Wounded Knee.

1975: nace Fergie, reconocida cantante estadounidense, sobretodo por su participación en el grupo Black Eyed Peas.

1987: U2 toca por primera vez la canción ‘Where the streets have no name’ en la azotea de una tienda de licores en California. La canción se ha convertido en una de las más populares de la banda y permaneció como una constante en sus presentaciones en directo desde su debut en la gira The Joshua Tree Tour.

1989: en Washington, se anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a diabético de 45 años.

2002: muere Dudley Moore, reconocido actor, comediante y compositor británico.