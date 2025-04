Efemérides del 8 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Que ocurrió el 8 abril? El 8 de abril es el 98.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 267 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 8 de abril.

Efemérides de hoy 8 de abril

Hoy es el Día Mundial del Pueblo Gitano. Se denominan gitanos, romaníes, zíngaros, rom, sinti o pueblo gitano a una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, que data de los Reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos.

1904: «Longacre Square» se renombra como «Times Square» en honor al periódico The New York Times.

1907: las últimas tropas japonesas abandonan Manchuria.

1914: nace la reconocida actriz mexicana María Félix. Muere el mismo día en el año 2002.

1918: en las calles del distrito financiero de NY, los actores Douglas Fairbanks y Charlie Chaplin venden bonos de guerra.

1962: nace Izzy Stradlin, músico estadounidense, mejor conocido por ser el guitarrista de Guns N’ Roses.

1963: nace Julian Lennon, músico británico, hijo de John Lennon y Cynthia Powell.

1966: nace Robin Wright, actriz estadounidense, conocida por participar en producciones como Forrest Gump, House of Cards, The Princess Bride, State of Grace, entre otrs.

1973: muere Pablo Picasso, pintor y escultor español creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento Cubista. No obstante, Picasso también es reconocido por haber participado en varios de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa al comienzo del siglo XX, como producto de las vanguardias artísticas.

Picasso fue un artista laborioso y prolífico, pintó más de dos mil obras, presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales.

1986: Clint Eastwood es elegido alcalde de Carmel, en California, con el 72% de los votos. Se retira un año más tarde.

1990: se estrena la famosa serie de TV Twin Peaks de David Lynch.

1994: Juan Pablo II reinaugura la Capilla Sixtina, cuyos trabajos de restauración duraron trece años.

1994: se descubre el cuerpo de Kurt Cobain en su casa de Seattle.

2006: los Rolling Stones actúan por primera vez en China continental, aunque se censuran cinco canciones.

2009: piratas somalíes secuestran el buque Maersk Alabama. Esta historia fue llevada al cine en la película Capitan Phillips.

2013: muere Margaret Thatcher, política y primera ministra británica entre 1979 y 1990.

-2018: el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva entra a la cárcel de Curitiba donde empezará a cumplir su sentencia de 12 años.