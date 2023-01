En el año 2023 la celebración de diversos procesos electorales, las cumbres o reuniones de diversos organismos y el escenario económico que viven los países del Caribe suponen unos desafíos que la región debe enfrentar con inteligencia.



En este año que inicia, México tendrá elecciones intermedias para elegir a los gobernadores de Coahuila y Estado de México además de distintos cargos estatales y locales. Aunque no celebrará elecciones presidenciales, -las elecciones presidenciales serán en el 2024- pero este año será intenso desde el punto de vista político. La definición en MORENA -de quien será su candadito- y el resto de formaciones políticas y la convivencia del presidente Andrés Manuel López Obrador con su posible sustituto hará que este 2023 sea intenso en la política mexicana.



Guatemala celebrará elecciones el 25 de junio donde la ciudadanía elegirá al presidente y vicepresidente de la República, 160 diputaciones al Congreso, 340 alcaldías y 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano. De no alcanzarse la mayoría absoluta en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta electoral el 27 de agosto.



Por su parte, Colombia tendrá elecciones regionales el 29 de octubre. En estos comicios, los colombianos decidirán quienes estarán al frente de la gobernación en los 32 departamentos del país, diputados de las Asambleas Departamentales y los próximos alcaldes, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales.



En Venezuela, epicentro de las convulsiones del Caribe en la última década la oposición buscará realizar una elección primaria (fecha aún no determinada) para establecer a un candidato que enfrente al actual mandatario, Nicolás Maduro, en los comicios presidenciales de 2024. El 30 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en sesión la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, el líder opositor que llegó a tener el reconocimiento de más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, como presidente. Congregada en el Parlamento electo en 2015, de mayoría absoluta y que defiende su continuidad al tildar de fraudulento el triunfo del chavismo en las elecciones legislativas de 2020, la dirigencia opositora buscando una nueva estrategia para enfrentar a Maduro decidió el fin de esta figura a partir del 5 de enero.



Cuba que ha sido impactada tanto por las sanciones estadounidenses, la pandemia de COVID-19 que afectó la industria del turismo renovará el Parlamento. El 26 de marzo de 2023, el Consejo de Estado de Cuba pretende renovar el Parlamento, el cual elegirá al presidente de la República durante el segundo semestre de 2023 y en el que el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, podría ser reelecto por otros cinco años.



Para Haití sacudido por una aguda crisis política y social este año será crucial. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció durante los actos conmemorativos de la independencia del país el 1 de enero, que esta semana quedaría instalado el Alto Consejo de Transición (HCT), que tratará de definir la hoja de ruta que incluirá las estrategias y acciones a implementar para la organización de las próximas elecciones. ¿Logrará en medio de la crisis política que vive Haití organizar elecciones para este año? Lo veremos en el transcurso del 2023.



República Dominicana no celebra elecciones este año, pero se dará inicio al proceso que concluirá, un año después, con la celebración de diferentes elecciones, entre ellas las que designarán al futuro presidente del país. El proceso arrancará el 1 de octubre de 2023 con las votaciones primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, tras ellas, el día 29 de ese mes tendrán lugar las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas, según el calendario de la Junta Central Electoral (JCE). La primera cita con las urnas será el 18 de febrero de 2024 con los comicios a alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías. El proceso culminará el 19 de mayo con las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y de diputados de ultramar. Si en los comicios presidenciales ningún aspirante consigue en primera vuelta los votos necesarios, tendrá lugar una segunda ronda el 30 de junio de ese año.



Por otro lado, más allá del tema electoral, para el 2023 hay que ver los avances que puedan lograr en el Caribe Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves quienes han realizado trámites para renunciar a la monarquía o al menos han expresado su voluntad de convertirse en repúblicas y, con ello, tener su propio jefe de Estado. Jamaica, ha creado un comité para supervisar el proceso de cambio constitucional, Belice ha reservado fondos en su presupuesto para una comisión preliminar y en Granada varios políticos han exigido un referendo. Por su parte en Antigua y Barbuda el primer ministro Gaston Browne, avanzó que planea convocar un referéndum en un plazo de tres años para que la ciudadanía decida si el archipiélago se convierte en república.



El Caribe también fue escenario del 9 al 11 de enero de la X Cumbre de Líderes de América del Norte en la que participaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Joe Biden, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La Cumbre que se celebró en México incluyó temas como diversidad, la equidad y la inclusión; cambio climático y ambiente; migración y desarrollo; competitividad de la región, salud y seguridad.



En un contexto regional marcado por la creciente influencia de China en el Caribe y los efectos políticos y económicos de la guerra en Ucrania la región será escenario de dos grandes eventos relacionados con la cooperación y la integración respectivamente. Con el lema “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible” se realizará en Santo Domingo, República Dominicana el 24 y 25 de marzo la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el 11 de mayo está pautada la celebración de la XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en Guatemala.



¿Cuáles serán sus resultados?

Los desafíos no se limitan al ámbito político electoral, sino que incluyen el campo económico. En un escenario internacional marcado por la incertidumbre, con Estados Unidos, China y Europa pasando por un mal momento económico, el Caribe intentará navegar el año 2023 resistiendo los embates provenientes del exterior y haciéndose cargo de sus propios desafíos internos. Controlar la inflación, estimular el crecimiento económico, reducir la deuda pública y el déficit fiscal, incentivar la inversión, favorecer la integración económica y reducir los índices de indigencia y pobreza serán desafíos que la región debe afrontar en el 2023.

