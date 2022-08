Email it

¿Qué hará este año la Fundación Joaquín Balaguer con motivo del 116 aniversario del nacimiento del laureado escritor y político que gobernara al país por más de dos décadas? El pasado año se organizaron al acercarse el primero de septiembre, fecha natalicia, conferencias y encuentros para debatir sobre sus “luces y sombras” en su longeva existencia, que culminara un 14 de julio del 2002.



Con motivo de la efeméride, en el 2021, la Fundación Joaquín Balaguer, que preside su sobrino Joaquín Ricardo, publicó la obra Escritos juveniles en verso y en prosa, en la que el lector encuentra con grandes sorpresas por la franqueza y espontaneidad del autor, estilo que contrasta con las sutilezas de sus composiciones producidas en la madurez del literato.



En el periódico La Información de Santiago, Balaguer publica el 25 de febrero de 1928, un artículo recogido en el libro de escritos juveniles, en el que arremete contra la poesía de su coterráneo Virgilio Martínez Reyna, con un cometario mordaz, muy diferente a los que escribió luego sobre otros autores con niveles estéticos aproximados al bardo cibaeño, quien se convirtiera en uno de los primeros mártires de la dictadura trujillista.



Al comentar los versos del poeta Martínez Reyna, Balaguer dice quecarecen “del don supremo de la objetividad descriptiva. No hay en su libro ni un solo acento que responda a la voz de la naturaleza llena de misterios”.



En los Escritos juveniles de Balaguer figuran poemas que el autor después rehusó divulgar, como el titulado “Canto de Sangre y Juventud”, que dedica a José E. García Aybar, en el que expresa: “Detesto a los poetas que cantan princesitas/ anémicas y enfermas y de voz de turpial:/ me gustan los poetas que, en sus viejas levitas, / no llevan una flor, sino un blanco puñal…”.



La Fundación Joaquín Balaguer decía que aspiraba a partir de la difusión y conocimiento de estos textos “la valoración de un escritor dominicano que expuso sus ideas con el único propósito de ilustrar a sus conciudadanos”.