Juan Mota: un filósofo dominicano contra corriente

En una época que apuesta a la “jubilación del pensamiento” sale a la luz la obra Metafísica: Perspectiva Orteguiana, del filósofo y teólogo Juan Mota, nacido en 1972, en el municipio de Cevicos, Cotuí. Con estudios en universidades locales y extranjeras, retoma el tema que tanto apasionó al español José Ortega y Gasset, desarrollado en sus Lecciones de Metafísica: El hombre y sus circunstancias.

La cultura light, que ha imperado desde el derrumbe del socialismo, no quiere debates como los que plantea el escritor cotuisano, debido a que ponen al lector a pensar, que es precisamente lo que rechaza el nuevo orden mundial, que prefiere simples consumidores que repitan las recetas diseñadas por los organismos internacionales.

Mota enfrenta el desprecio a las raíces humanas, las frases cohetes como, por ejemplo: “el presente es lo único que importa”, “la vida es hermosa”, etc. Coincide con Ortega en que la vida no es ni una cosa ni un ser, puesto que “carece de estatus fijo”, considerándola “un puro suceder, como algo que tenemos que hacer constantemente”. Es como si respondiera: la vida puede ser hermosa, pero también puede no serlo. “Por esta razón es que la vida suele ser el problema más grande. Más no es problema porque sí, lo es más bien por ser quehacer, y qué es lo que hay que hacer? Pues, precisamente nuestra vida”.

Pese a que asume la filosofía metafísica, en el libro se descubre la influencia del existencialismo de Heidegger, quien califica al hombre como “un ser arrojado”. Pone el ejemplo de Ortega: “La vida resulta ser como un hombre que dormido es llevado a un teatro lleno de gente, y allí lo despiertan, es lanzado al centro, y al hallarse allí, qué es lo que encuentra?, evidentemente que se encuentra sumergido en una difícil situación, sin saber cómo llegó allí ni por qué”.

Protagonista de grandes sufrimientos, Mota plantea que la vida comienza cuando se le encuentra sentido a esa confusión. Una con profundidad, sencillez, claridad y amenidad.