El año 2024 será recordado no solo por la evolución de la guerra Ucrania-Rusia, la guerra entre Israel y Hamás y la muerte en un accidente del presidente de Irán Ebrahim Raisi, sino también por ser uno de los años con el mayor ciclo electoral de la historia con elecciones en más de 70 países.



En el Gran Caribe, en Costa Rica el 4 de febrero se celebraron las elecciones para elegir las autoridades municipales. En un proceso plural y multipartidista, pero con un alto nivel de abstención que llegó casi al 69%, el partido Liberación Nacional obtuvo 29 alcaldías, Unidad Social Cristiana 20, Unidos Podemos 9, Nueva Generación 4, Liberal Progresista 3, Republicano Social Cristiano 2, Nueva República 2, Progreso Social Democrático 2, Frente Amplio 1, y diversos movimientos locales 12.



El 18 de febrero República Dominicana celebró sus elecciones municipales para elegir a 158 alcaldes; 1,164 regidores; 235 directores y 735 vocales. El oficialismo ganó de forma amplia y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados obtuvieron 122 alcaldías y 150 distritos municipales. En segundo lugar, quedó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con 15 alcaldías y 36 directores, la Fuerza del Pueblo (FP) con seis alcaldes y 10 directores y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 1 alcalde y cinco directores. En alianza con el PRM el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) logró 7 alcaldías, Justicia Social 4 y el Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Cívico Renovador (PCR) y País Posible 1 respectivamente.



El 5 de mayo se celebraron en Panamá las elecciones generales. En el nivel presidencial el candidato de la oposición José Mulino de Realizando Metas y el Partido Alianza fue electo presidente con un 34.23% de los votos. Le siguieron Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino, 24.59%; Martín Torrijos del Partido Popular, 16.02%; Rómulo Roux, por la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, 11.39%; Zulay Rodríguez, por la libre postulación, 6.61%; el candidato de los oficialistas Partido Revolucionario Democrático y MOLIRENA, José Carrizo, 5.88%; Maribel Gordón, por la libre postulación, 1.08% y Melitón Arrocha, por la libre postulación y el Partido Alternativa Independiente Social, 0.20%.

A su vez, en el nivel legislativo los candidatos por la libre postulación se alzaron con la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional, con 20 curules; Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático, obtuvieron 14 y 13 respectivamente, Cambio Democrático y el Partido Panameñista 8 respectivamente, el Movimiento Otro Camino 3, el Partido Popular y el Partido Alianza 2 cada uno y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista 1.



El 19 de mayo República Dominicana celebró sus elecciones presidenciales y congresuales. En el nivel presidencial el oficialismo con Luis Abinader del PRM y aliados obtuvo un 57.44%, seguido de Leonel Fernández de la FP, 28.85 %, Abel Martínez del PLD 10.39%; Roque Espaillat del Partido Esperanza Democrática (PED), 1.36 %; Carlos Peña de Generación de Servidores (GS), 0.72%; Virginia Antares Rodríguez de Opción Democrática (OD), 0.58 %; Miguel Vargas del PRD, 0.45 %; María Teresa Cabrera del Frente Amplio (FA), 0.14 % y Fulgencio Severino de Patria Para Todos (PPT), 0.06 %.



En el nivel congresual el PRM y aliados obtuvo una abrumadora mayoría con 29 senadores. De estos, 24 corresponden al PRM; uno al Partido Revolucionario Independiente (PRI), uno al Partido Primero la Gente (PPG); uno al PLR y uno al PRSC. De la oposición, la Fuerza del Pueblo (FP) sacó tres. En la Cámara de Diputados el PRM ganó 142 diputados; FP, 28; PLD, 13; PRSC 2, el PRD, PLR, Alianza País, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el PCR con 1.



El 2 de junio más de 98 millones de mexicanos estaban convocados a las urnas para escoger más de 20 mil cargos de elección popular. En unas elecciones históricas, los datos preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral dan al oficialismo y sus aliados una amplia victoria. La oficialista Claudia Sheinbaum de Morena y aliados tiene un 59,35% de los votos, Xóchitl Gálvez de la coalición opositora 27,90% y Jorge Máynez del Movimiento Ciudadano, un 10,41%. En la Cámara de Diputados compuesta por 500 legisladores, las proyecciones indican que Morena lograría entre 233 y 251, y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) entre 46 y 52 y el Partido Verde Ecologista (PVEM) entre 67 y 77 y en el Senado, conformado por 128 legisladores, Morena tendría entre 57 y 60, el PT entre 9 y 13 y el PVEM entre 10 y 15.



En el ámbito presidencial las elecciones celebradas hasta la fecha marcan una ruptura con respecto a lo que venía sucediendo desde el 2019 en el Gran Caribe. Las elecciones celebradas en la región desde el 2019 estuvieron marcada por una tendencia al cambio y ningún oficialismo había logrado retener el poder con excepción del caso de Nicaragua con un gobierno autoritario. En 2019 la oposición ganó en Guatemala y Panamá, en 2020 en República Dominicana y Estados Unidos, 2021 en Honduras, 2022 en Costa Rica y Colombia y en 2023 en Guatemala. Las victorias del oficialismo en México y en República Dominicana la obtuvieron con un amplio margen frente a la oposición. Aunque no se considera del Caribe, pero miembro del SICA, el oficialismo fue mucho más contundente en el caso del Salvador donde Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas (NI) alcanzó un triunfo arrollador al obtener un 84.65%. La excepción hasta la fecha es el caso de Panamá donde el vicepresidente en ejercicio y candidato de los oficialistas Partido Revolucionario Democrático y MOLIRENA, José Carrizo, sufrió una aplastante derrota al quedar en el sexto lugar con 5.88% de los votos.



En el nivel congresual el oficialismo ganó de forma abrumadora en República Dominicana y México. En el caso dominicano la mayoría obtenida en el Senado y en la Cámara de Diputados le permitirá aprobar leyes orgánicas y ordinarias, e incluso poder modificar la Constitución. En México la amplia mayoría por Morena y sus aliados en el congreso, les daría una posible mayoría calificada con potestad para reformar la Constitución. El caso de Panamá fue distinto, donde el oficialista Partido Revolucionario Democrático, obtuvo 13 curules, y MOLIRENA 1, perdiendo 26 curules entre ambos con respecto a las elecciones anteriores.



¿Logrará el oficialismo dominado por el gobierno autoritario de Maduro retener el poder en Venezuela? ¿Logrará Biden la reelección en Estados Unidos? ¿Continuará esta tendencia de victorias oficialistas o al igual que en Panamá ganará la oposición? En los próximos meses lo veremos.

Centro estudios caribeños. PUCMM. Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC”.