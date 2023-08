Email it

Gabriel Shak Doñé es un muralista, grafitero y tatuador dominicano, cuyas tres tareas disfruta, y a través de todas refleja sus raíses, escencia y estilo. Sus trabajos han vestido grandes murales con el rostro de nuestra gente. Doñé también forma parte del movimiento artístico Transitando Arte, cuya esencia es transformar la vida de lugares públicos con la creación de grandes murales que reflejan la vida cotidiana de ese lugar, su gente y la dominicanidad al máximo. En esta entrevista para elCaribe el artista habló sobre su estilo, influencia e inicios en las diferenes ramas artísticas en las que se desenvuelve, especialmente el muralismo, cuyo impacto es tan significativo por el fácil acceso que da a los ciudadanos dominicanos al arte y a las obras de artístas criollos.

¿A cuáles ramas del arte te dedicas y cuál disfrutas más o es tu favorita?

Soy grafitero, muralista y tatuador. Disfruto cada rama a la que me dedico, pero creo que disfruto más el Grafiti.



¿Cómo iniciaste en el mundo artístico ?

Inicié en el mundo artístico cuando me di cuenta lo que podía hacer, aportar, aprender y compartir a través del arte.



¿Cuál es tu estilo e influencia ?

Mi estilo es como una mezcla de realismo y fantasía, varias de mis influencias son Noetwo, Can2, Ewok, Tracker, Dr Mol.



¿Qué mensaje quieres expresar a través de tus obras?

A través de mis obras expreso la esencia del ser y la conexión con nuestras raíces, visualizar lo que tenemos y lo que somos.



¿Como catalogas actualmente la apreciación artística en el país?

Pienso que la apreciación del este arte en nuestro país va creciendo ya que tenemos más proyectos que se desarrollan en comunidades donde era más difícil de llegar y poco a poco con la participación comunitaria se logra un mayor y mejor acercamiento.



Desde tu perspectiva, ¿Cuál es el impacto que causa el arte urbano?

Tiene un impacto significativo y se ha convertido en una forma de expresión y comunicación aportando al rescate de espacios descuidados.



¿Cuál es su importancia en la sociedad?

A parte de agregar una mejor visión estética al entorno Su importancia está en que a través de este arte se puede aportar a la educación y sensibilidad tanto de la comunidad como de quien lo realiza. Cuando el artista conoce la comunidad donde realizará su obra puede obtener una mejor comprensión y así poder lograr identificar una imagen con la que la comunidad se identifique.



¿Dónde quieres llegar con tu arte?

Con mi arte quiero aportar al autoconocimiento, a reconocer lo que fuimos, lo que somos y podemos ser. Aprender de mi entorno conociendo las diferentes realidades que nos rodean y cómo aportar a su mejora.



¿En qué momento se cruzan tu personalidad y tú arte?

Mi arte y mi personalidad siempre están cruzados y van de la mano, pienso que mi personalidad se refleja en la manera de como realizo mi trabajo ya que soy una persona pragmática siempre buscando la forma de como aprovechar el tiempo, el espacio y los recursos que tengo al momento de pintar.



¿Cómo la reflejas en tu trabajo y cuáles son esos factores presente en tu arte que te definen e identifican?

Algunos factores que me identifican son El graffiti como expresión fundamental y guía de lo que soy al día de hoy y el ser humano actual agregándole elementos de nuestro arte taíno como forma de conectar con nuestras raíces.



Cómo aportas al arte en República Dominicana, desde tu trabajo?

Actualmente realizamos encuentros en sectores donde el arte llega poco con la visión de generar charlas y mini talleres para los comunitarios. También impartimos cursos dedicados a personas que quieren aprender de este arte, mejorar sus habilidades con el spray e integrarlos a lo que hacen y cómo pasar del papel a la pared.