La escritora romanense Ámbar Rodríguez considera que las nuevas formas de difusión de la palabra son una ventana invaluable para la literatura contemporánea. Además piensa que en línea con la democratización del acceso a la cultura, estas plataformas permiten una difusión más amplia y diversa de las voces literarias. En ese sentido, entiende que es una nueva forma de acercamiento: “Todos tenemos la oportunidad de llegar a los lectores en distintas partes del mundo, conectar con una audiencia interesada en aquello que hacemos en la literatura y de alguna forma enriquecernos mutuamente. He podido leer y conocer a destacados escritores por las brechas digitales”. En 2002 resultó finalista en el Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, convocado por la editorial española especializada en poesía Valparaíso Ediciones.

¿Cómo definiría a su poesía?

He escrito siempre desde lo íntimo, cuando intento alejarme del latido de mi propio corazón termino creando una suerte de alter ego inexacto. Quiero decir, no toda mi poesía sale de la experiencia propia, sin embargo, toda está vinculada a mi mirada más íntima de la realidad. Aun hablando de otros lo hago desde mi propia piel, he notado que solo escribo de aquellas cosas que me sacuden, nada que me es indiferente tiene cabida en mis versos, ni por encajar ni porque sea el tema del momento. Uno de mis grandes amigos, el escritor Víctor Andrés De Óleo dijo hace pocos meses sobre mi último libro: Ya desde el título se puede advertir que este poemario ha sido construido desde la identidad de la poeta, desde la concepción de sí misma como un árbol que nos habla de sus distintas ramas y raíces. Y creo que acertó indudablemente. Mi poesía soy yo, desde mi personalidad de total recogimiento, como quien mira desde una habitación en penumbras al mundo, quien se encuentre en ella también me encuentra a mí.



¿La poesía es fruto de la inspiración o del trabajo?

La poesía, en mi experiencia, es el resultado de una intrincada danza entre la inspiración y el trabajo arduo. La musa puede tocar la puerta en cualquier momento, pero es el compromiso constante con la escritura, la revisión y la experimentación lo que da forma a la obra final. Coincido con Picasso en que “la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.



¿Qué estímulo es más importante para la creación literaria, la experiencia cultural o lo cotidiano?

Particularmente, considero que ambos aspectos son de suma relevancia para fomentar la creatividad. No obstante, inclino mi perspectiva hacia la creación en entornos culturalmente activos, donde los creadores pueden interactuar y establecer un contacto directo con las diversas manifestaciones culturales. A principios de diciembre de 2022, tuve la oportunidad de recorrer los salones y pasillos del extraordinario Museo del Prado en Madrid. Quedé maravillada frente a la obra “Saturno devorando a su hijo”, evocando mis años de estudio en la escuela, mis lecciones sobre el romanticismo español y las referencias precisas al gran Goya. No puedo describir con exactitud la mezcla de emociones que experimenté en ese salón de Pinturas negras. Considero que esta experiencia cultural tuvo un impacto significativo de manera enriquecedora e inexplicable. Durante esos meses en los que tuve la oportunidad de frecuentar museos, teatros, pueblos medievales de España, ferias del libro y conciertos me sentí sumamente inspirada. La diversidad cultural de un país tan rico y dispuesto a ofrecer experiencias excepcionales en todos los sectores del arte sin duda constituye un fuerte incentivo para la creatividad.



¿Crees que el poeta evoluciona en su escritura?

Sí, creo firmemente en la evolución del poeta a lo largo del tiempo. La experiencia, el aprendizaje y la madurez se reflejan en la escritura. Es en ese proceso de maduración y de crecimiento que muchos poetas encuentran su propia voz, todo oficio es asumido con una perspectiva distinta en la misma medida que nos hacemos más maduros en todos los aspectos de la vida.



¿Qué lugar ocupa, para una poeta como usted la lectura en vivo?

Siempre he sentido que soy una terrible declamadora, pero disfruto escuchar a otros leer poesía, hay poetas o lectores en general que tienen ese algo que hace la poesía más poesía en su voz, es el caso del poeta y amigo Joel Julio García que recita maravillosamente. Considero de mucha importancia crear espacios donde se recite para el disfrute de los lectores y escritores.



¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, entre otros?

Esas nuevas formas de difusión son una ventana invaluable para la literatura contemporánea. En línea con la democratización del acceso a la cultura, estas plataformas permiten una difusión más amplia y diversa de las voces literarias. Creo que es una nueva forma de acercamiento, todos tenemos la oportunidad de llegar a los lectores en distintas partes del mundo, conectar con una audiencia interesada en lo que hacemos en la literatura y de alguna forma enriquecernos mutuamente.



¿Cómo ve la industria editorial?

Pensar la industria editorial como una relación entre un escritor y una empresa que impulsará su obra es muy limitante en esta época de tan bestial producción y distribución, digamos que tampoco podemos pensarla como unos cuantos sonoros y reconocidos sellos editoriales pues las pequeñas editoriales tanto de lineamientos tradicionales como independientes sobran y abundan actualmente. Entonces desde un espectro más amplio la industria editorial actualmente se encuentra participando de la digitalización, dispuesta a conectar con todo tipo de lectores atendiendo a los efectos innegables de un mundo más interconectado, más exigente, que consume de forma rápida contenido audiovisual y necesita satisfacción instantánea. La digitalización y la autoedición han democratizado el acceso al mercado, aunque es evidente que plantean desafíos de calidad. La prevalencia de dispositivos electrónicos ha cambiado los hábitos de lectura, con una creciente demanda de obras diversas y representativas. A las cuales se van adaptando las editoriales. La visibilidad en línea es esencial, con autores y editoriales participando activamente en plataformas digitales con el objetivo de lograr alcance y conectar con futuros lectores. La capacidad de adaptación de la industria a estas dinámicas cambiantes determinará su éxito continuo. Aunque enfrenta desafíos, la industria editorial también presenta oportunidades para la diversificación y la expansión de la literatura en diferentes formatos y plataformas.

Opinión

La poesía, en mi experiencia, es el resultado de una intrincada danza entre la inspiración y el trabajo arduo”.

Atención

Disfruto escuchar a otros leer poesía, hay poetas o lectores en general que tienen ese algo que hace la poesía más poesía en su voz”.