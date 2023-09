La bailarina Vanessa Angulo es considerada el rostro de la danza oriental belly dance en la República Dominicana. Desde muy joven se abrazó a la idea de vivir por y para esta danza, a pesar de que también se preocupó por la parte cognitiva al incursionar en la carrera de derecho. En una entrevista para elCaribe, la bailarina habló sobre la esencia de este baile que combina cultura, esencia, sensualidad y feminidad. También compartió la historia de cómo comenzó este trayecto que dio a conocer este baile en el país, la evolución y los logros alcanzados a lo largo de su carrera que empezó en el año 1982 y se catapultó tras su aparición en televisión local, gracias a una oportunidad. El belly dance va más allá del arte, y Angulo compartió todo lo que puede llegar a abarcar esa danza del vientre.

¿Cómo empieza Vanessa Angulo en la Danza del Belly Dance? ?

En 1982, mi cuñada Ana Luna de Angulo, casada con mi hermano mayor, empezó a dar unas clases en su casa, había aprendido la danza con otras personas y sabía bastante. Me invitó a formar parte de las clases. Pasó el tiempo y me independice. Ella tenía su escuela pero no había tenido el repunte, en ese momento fui invitada a ir a la televisión al programa El Gordo de la Semana, eso fue un boom. En mi casa empezaron las llamadas telefónicas. Yo daba las clases en la sala de mi casa, y mi esposo, que era piloto de avión, me ayudó mucho y me sacó un local en la plaza intercalaba. Ahí, para el año 1985 puse mi escuela.



¿Cómo recuerda esa época?

Fue una época muy linda, yo bailaba mucho gratis, en clubes y todas partes, para tener la presencia. Eramos un grupito que queríamos que se conociera la danza. Esa época, fue un poco difícil porque en esos días murió mi mamá. Cuando me empezaron a hacer la invitación a televisa, de Yaqui Núñez del Risco, fui y me dejaron fija todas las semanas, ahí empezó la danza a proyectarse a todo nivel nacional. Empezaron a lloverme contratos. Yo era una muchacha con el cuerpo muy lindo, el pelo muy largo, me empezaron a contratar de fuera, la comunidad latina allá en Nueva York, una persona me llevó a bailar a Boston y de ahí viene naciendo el éxito de la danza.



¿Cómo entiende que ha evolucionado la danza en el país?

Obviamente muy bien, pero qué pasa, tenemos que estar claro en que la época del boom fue mi mejor año, del año 2000 en adelante. Un boom que duró hasta el 2011, muchas chicas aprendieron la danza, montaron escuelas, muchas fueron egresados que le di título y montaron escuelas. Ya a partir de esa época otras danzas vinieron y entraron y calaron, hip hop danza moderna y este baile quedó consagrado como yo quería en la sociedad dominicana, como una usanza y eso fue un éxito pero al venir otras danzas también hubo un pequeño bajón de la danza árabe en sí.



¿Se puede fusionar la cultura de bellydance con la de nosotros?

Hemos fusionado el belly dance con otros géneros de danzas. Cuando hacemos espectáculos en teatro lo hemos fusionado con hip hop, danzas hawaianas, con las danzas conde Brasil, y así. Tanto con salsa como merengue, utilizando la música con los pasos del belly dance, sí lo hacemos, a la gente le gusta, pero hay que tener cuidado con eso, hay que saber con quién uno trabaja esa fusión y con quién no, todo depende de lo que se persigue.



¿Qué consejo puedes darles a los jóvenes que quieren comenzar en la danza? ¿Qué le funcionó a Vanessa Angulo?

Todo depende del amor que le tengas a las cosas, yo le tenía un amor a la danza que a mí no me importaba el dinero, yo lo que quería era que la gente viera mi trabajado a través de la danza. Bailé gratis para clubes, mandaba cartas para bailar y lo hacíamos de mil amores porque queríamos dar a conocer. Todo depende del amor y el deseo que tu tengas.



¿Qué logro se puede adjudicar Vanessa Angulo sobre esta danza?

En esa época sabía que no había belly dance en el país y que había que darlo a conocer, entonces dije, hay que seguir haciéndolo para darlo a conocer y así mismo lo hicimos. Preguntabas en un campo o un pueblo ¿qué es el belly dance? y nadie sabía, ahora todo el mundo sabe y fue a través de todo esas presentaciones que hice gratuitas y en programas de tv que se dio a conocer aquí en el país. El belly dance se conoció por Vanessa Angulo, esa es la realidad.



Más allá del baile, ¿que contiene el belly dance?

Hay un trabajo en la danza, se llama tannura, que viene de la religión de los sufistas, que son monjes que dan vueltas y vueltas para comunicarse con Dios. El tannura es la parte folclórica que toma de la danza de los sufís para hacer ese encuentro con Dios. Empiezan a dar vueltas y vueltas y se concentra en ese trabajo espiritual y no se marean. Yo lo he visto, incluso en gente que no sabe bailar que ha empezado a hacer vueltas y vueltas y se ha desprendido de su cuerpo y hace esa conexión espiritual y logra hacer el trabajo del tannura sin saber sobre el belly dance. Es una cultura. Pero todo depende de lo que quieras proyectar. Si quieres trabajar la belleza y la espiritualidad de la danza tienes que trabajar fuerte para lograr otras cosas.

