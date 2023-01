El doctor Jimmy Barranco Ventura, además de ser un referente en la historia de la nutriología en el país, es un gran poeta y decimero que ha creado un esquema poético. En su más reciente libro “Mi abuelito decimero”, constituido por décimas, busca enseñarles a sus nietos las cosas de la vida a través de la sabiduría popular, es por eso que las mismas terminan en refranes. “Cualquier escritor que se atreva a divulgar sus ideas por cualquier medio se expone al escrutinio de todos y es que escribir es desnudar el alma, liberar la mente y abrir de par en par el corazón”, expresó Barranco Ventura. Asimismo, llamó a los padres, madres, tutores y maestros a educar a sus hijos en valores, por considerar que ese proceso empieza en el hogar, continúa en la escuela y debe persistir a lo largo de la vida.

¿Siendo médico de profesión, como es que se involucra con la literatura?

Desde pequeño me gustaba escribir, componía canciones para burlarme de mis hermanos porque los fastidiaba, pero hay de quien lo hiciera conmigo. En la adolescencia, en Navarrete me gustaba cantar, tocaba el bandoneón, daba muchas serenatas, soy músico. Tuve el mérito de fundar el primer coro a cuatro voces, componía canciones de protestas cuando los doce años de Balaguer, pero nunca las he publicado. Recuerdo que había una muchacha llamada Marilyn, a la que le componía canciones, en las noches iba con mi bandoneón y le cantaba, pero no era mi novia. Esa fue una etapa de ensueño. Cuando vine a la capital, también componía canciones, junto a un amigo tocaba el acordeón, la tambora, cantábamos en reuniones sociales. En Villa Linda dirigía un coro. Pero mi interés por la literatura surgió cuando estaba en 4to. de bachillerato, recuerdo que nos pusieron hacer una composición, a la mía la llamé “Arroyito verde”, no entendía por qué le puse la palabrita verde si los arroyos no son de ese color, entonces cuando el profesor Napoleón Reyes me preguntó, le expliqué que le puse así por la vegetación que tenía. Eso llamó mucho su atención y me motivó a cultivar las letras. Ese profesor fue mi ídolo. También, en estando en bachillerato hicieron un concurso de poesía y compuse una sobre la muerte y gané el primer premio.



¿Además de componer poemas y canciones, ha publicado décimas utilizando el tema de nutrición?

A raíz de mi enseñanza de Bioquímica, hice un poema sobre el “Ciclo de Creps”, que es un ciclo metabólico difícil y lo hice en poesía. Después cuando inicié en la enseñanza de la nutrición, escribí el poema “Espinelas sin Espinas”, que publiqué el 16 de octubre de 2019 y trata sobre enseñanza de nutrición en décimas, el cual tiene diferentes temas, que de hecho ganó un premio en UNIBE. También tengo otro libro sobre sonetos clásicos, melódicos, entre otros.



¿Recientemente publicó dos libros. De qué tratan, hacia qué público van dirigidos?

El año pasado publiqué el libro “Mi abuelito decimero”, el cual rescata la figura de los abuelos. La obra la pusimos en circulación en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Este libro refleja cómo la figura de los abuelos interviene en la educación de sus nietos a quienes entretienen con cantos, cuentos, adivinanzas y juegos. Es una obra que, valiéndome de la poesía y de la musicalidad rítmica de la décima espinela, busca rescatar del olvido la imagen del abuelo como figura moralizante y transmisora de los valores familiares a través de consejos. Los abuelos juegan un papel importante en la estabilidad del hogar como mediadores de los conflictos entre hijos y padres, sirven de soporte emocional como consejeros, modelos de respeto, moralidad, experiencia y sabiduría. Son los abuelos, fuente de afectos, reforzadores de la propia valía, cuidadores sustitutos y guardianes de la familia. Además, acabo de lanzar el libro “Alimentación saludable: Tu mejor medicina”. Es una recopilación de los artículos de la columna “Consultorio de Nutrición” que llevo escribiendo hace 8 años en un periódico. Con esta puesta en circulación, también celebro el vigésimo aniversario del Programa de Posgrado de Nutriología Clínica, del que soy su fundador y coordinador. A través de ese programa, han egresado a la fecha más de mil nutriólogos clínicos en el país.



¿En qué proyecto se encuentra actualmente?

Ahora mismo estoy escribiendo otro libro de décimas en refranes, que le voy a dejar a mis nietos, hijos de mis hijos de mi primer matrimonio con una mexicana con la que me casé con cuando estudiaba en México. Como no tengo tanta cercanía con ellos, quiero que aprendan la modalidad de los refranes y de la vida a través de los refranes. A cada uno les dedico una décima. Además, a mis hijos les dedico un soneto “Brisa de Otoño”, que está pendiente de publicar. Aquí cada uno de ellos tiene un poema.

