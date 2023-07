Arelis Domínguez es una destacada autora que desde muy temprana edad mostró un profundo interés por la literatura, se destacó en esa materia durante su etapa escolar. En ese tiempo escribió varios poemas que recibieron altas valoraciones por parte de sus profesores. Además de su pasión por la escritura, Arelis Domínguez es la CEO de Producciones Arelis Domínguez & Asociados, una empresa dedicada a la producción de programas de televisión, radio, revistas impresas, conferencias y organización de eventos. Su labor en el ámbito de los medios de comunicación ha sido reconocida y aplaudida. Su versatilidad y compromiso en diversas áreas son un testimonio de su talento y liderazgo. Recientemente Arelis presentó su libro “Chiquita, siempre te voy a querer”, en el que cuenta la historia “conmovedora de Tatiana” y de cómo nace este personaje que cumple un rol en su trayectoria de vida llena de matices y ambivalencias.

¿Qué inspiró la creación del personaje de Tatiana y su travesía a lo largo de la novela?

Es difícil explicar cómo nace este personaje que cumple un rol en su trayectoria de vida llena de matices y ambivalencias. Cuando te inspiras, es como entrar en un estado de trance y, cuando regresas a la realidad, olvidas cómo surgieron la mayoría de esos eventos impactantes que marcaron su vida; obviamente, esto no procede en toda la historia. Tatiana representa a muchas mujeres, y por qué no, a hombres también, en sus diferentes estados del ser. Es una mujer llena de vida, inocente, amorosa, con muchas inseguridades, de decisiones trascendentales y que se jugó el todo por el todo por el amor de su vida.



¿Cómo exploras el tema de la identidad y el sentido de pertenencia en esta historia?

Desde niña he sentido una fascinación por la historia del último zar de Rusia y su familia. Por esta razón Tatiana tenía que ser de allí, pero con la condición de traerla aquí, que su vida se desarrollara en nuestro país. Lo veía como algo cautivador y logré mi objetivo. Explorar la identidad en estos tiempos es una tarea bastante fácil, el internet es un excelente aliado, este nos transporta en segundos a lugares inimaginables, y nos nutre de historias y todo tipo de información desconocida. Tatiana, al crecer en un país tan diferente al suyo, fue creando ese sentido de identidad y de pertenencia y que, gracias a su nana María, no perdió ni olvidó sus orígenes, pero sí logró adaptarse fácilmente a este país, que se convirtió en el lugar de su renacimiento.



¿Qué mensaje quieres transmitir a través de la relación de Tatiana al lado del personaje de Ernesto?

El mensaje abarca muchas vertientes. Ernesto fue el amor de su vida, pero fue su mayor decepción. En esta novela ella nos enseña que, a pesar de haberse desintegrado toda su vida, sus ilusiones y el amor por sí misma, encontró la luz al final de ese camino oscuro que ella recorrió. También nos enseña cómo se puede renacer después de la autodestrucción moral y psicológica en la que ella estuvo inmersa por más de dos años.



¿Qué lección esperas que los lectores extraigan de esta historia?

Para Tatiana no fue fácil perdonar la traición, la humillación, la deslealtad de Ernesto, pero aprendió en la transición de la restauración de su alma que el rencor duele y, el perdón, sana. Como la escritora de la novela, quise transmitir lo mismo que Tatiana quiso lograr con su amiga Antonia, porque creo que todos, aunque sea una vez en nuestras vidas, hemos sido traicionados por un ser amado, es un acto que deja como consecuencia un dolor difícil de superar y de perdonar. Las pérdidas son irreemplazables, nadie sustituye a nadie, es obvio, y el desamparo es victimizarse, porque siempre nos tenemos a nosotros mismos. En definitiva, perdonar libera y, aunque la persona no merezca ser perdonada, nosotros sí merecemos la libertad de vivir una vida plena, por la salud de nuestras emociones, la paz y armonía en nuestro entorno.



¿Cómo creaste este personaje con tanta resiliencia y esperanza?

¿No te has dado cuenta que la mayoría de las mujeres somos así? Dotar de estas cualidades a Tatiana fue fácil, solo tuve que analizar la trayectoria de algunas mujeres de mi familia, algunas amigas y, por supuesto, algunas mujeres de la historia que nos han dejado con su lucha, sus éxitos y logros, ese gran legado.



¿Por qué elegiste el formato narrativo y cómo contribuye a la experiencia de lectura?

Me pareció una manera muy entretenida para el lector. Tanto a hombres como a mujeres nos encanta reunirnos para hablar de temas, hacer confesiones y compartir anécdotas. En este caso, Tatiana tenía que contar su historia y quién mejor que Antonia que estaba viviendo un momento de desesperanza al confirmar el desamor de su pareja y la decisión trascendental que iba a tomar, pero que no tenía valor suficiente para hacerlo.



¿Cómo esperas que los lectores reflexionen sobre estos valores fundamentales después de leer la historia?

La sinceridad y el respeto son valores que han perdido su importancia y eso es preocupante. No hay nada en este mundo más satisfactorio que ir a la cama con la mente despejada de cargas negativas y un corazón agradecido, y eso solo lo podemos lograr cuando nuestra conciencia está tranquila. Cuando asumimos un compromiso, en cualquier escenario, no debemos violar bajo ningún concepto ese pacto, esa promesa. Quiero traer como ejemplo algo sencillo, pero a la vez muy profundo que dijo Tatiana: “Quien ama no le falla al amor, y si le falla, no es amor”.



¿Cómo investigaste y abordaste estos aspectos para enriquecer la historia de Tatiana?

A través de viajes personales e investigaciones en internet. Le transmití a ella emociones que viví en ciudades como Venecia, por mencionarte alguno de esos destinos. Tatiana, esa hermosa niñita rusa, vino a vivir y a sufrir a la República Dominicana, entonces tenía que buscar un balance para que su vida no fuera monótona y no del todo desdichada, no podía dejarla enclaustrada aquí, tenía que ser feliz, se lo merecía. Desde mi óptica, viajar es sinónimo de felicidad.



¿Cuál fue tu mayor desafío al escribir esta novela y cómo lo superaste?

Realmente no hubo desafíos, bueno, quizás encontrar el final perfecto de la historia pudo serlo, pero no lo fue. El desafío ahora es que quiero que conozcan a Chiquita y su historia fascinante en muchas partes del mundo a través de otros idiomas. Al escribir cada capítulo del libro hubo una entrega en cuerpo, mente y corazón, emoción y pasión en su máxima potencia. También alegría, lágrimas de tristeza y de felicidad, y al ver el primer ejemplar en mis manos, me sentí plenamente satisfecha y orgullosa de mí misma.

Opinión

Creo que no hay nada en este mundo más satisfactorio que ir a la cama con la mente despejada de cargas negativas y un corazón agradecido”.

Relato

El internet es un excelente aliado, este nos transporta en segundos a lugares inimaginables y nos nutre de historias y todo tipo de información desconocida”.