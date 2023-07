El objetivo de Vanessa Sepúlveda es seguir aprendiendo, crecer… Considera: “El bailarín es como un doctor en Medicina, su formación nunca termina, siempre hay algo que aprender y perfeccionar”. Además, afirma que la danza le ha curado de muchas cosas internas que la medicina no cura, “es como magia”. Recuerda que comenzó en el baile a los nueve años, motivada por una amiga del colegio que tomaba clases de ballet, y desde entonces “mi mundo se iluminó, ese día que mi padre me inscribió en la escuela de danza me sentí otra persona”, dice. Desde entonces comenzó su desarrollo como bailarina. Con el pasar del tiempo se capacitó en el género jazz dance de la mano de los maestros Yolanda Campusano y Wilbert Beltré, así como de profesores tanto nacionales como internacionales.

¿Por qué te gusta el ballet?

Amo el ballet, porque es un género que lo tiene todo, es donde te formas para la vida. El ballet nos cambia la forma de pensar, es una disciplina tan estricta que te lleva a tus límites y te obliga a crecer.



¿Cuáles consideras que son los beneficios del baile que practicas?

He tenido beneficios tanto físicos como emocionales y mentales, la danza me ha curado de muchas cosas internas que la medicina no cura, es como magia.



¿Qué consideras que es lo importante para llegar a ser profesional?

La disciplina, el respeto y la constancia para mí son el trío perfecto, y claro, la formación. Considero que la palabra profesional tiene un gran peso, porque no es solo decirlo, es demostrarlo y comportarse como tal.



¿De tu profesión, qué es lo que más te gusta?

Lo que más me gusta es que puedo conectar con el público, transmitir lo que siento…



¿Cuáles son tus objetivos como bailarina?

Mi objetivo es seguir aprendiendo, crecer… Siempre digo que el bailarín es como un doctor en Medicina, su formación nunca termina, siempre hay algo que aprender, que perfeccionar.



¿Cómo te das cuenta de que querías seguir una carrera de bailarina?

Cuando empecé a trabajar como asistente de clases, cuando empecé a nutrirme de las experiencias de las profesoras, en ese momento entendí que la danza y la enseñanza son mi vida.



¿Cuál ha sido el mayor desafío en tu carrera hasta ahora?

Dedicarme a la danza y vivir de ella es un desafío, porque creo que la gente aún no sabe todos los aspectos positivos que trae y tiene este tipo de baile.



¿Qué cosas te inspiran?

Me inspiran la vida misma, la naturaleza, mis estudiantes que me llenan de energía y satisfacción.



¿Algún episodio en tu carrera que te haya marcado profesional y emocionalmente?

Sí. Recuerdo el 2010 cuando pasó el terremoto de Haití, recibimos en la academia a un coreógrafo de danza afro de nacionalidad haitiana, Diufel Lamisere. Él trabajó un montaje maravilloso en honor a Haití, donde tuve la oportunidad de ser elegida como principal. Ese momento fue un antes y un después en mi carrera, para mí fue un reto grande, bailar un género desconocido y con un tema fuerte y profundo donde interpretaba a Haití, un pueblo en ese momento devastado, dolido y sufrido. Sentí todo eso en mi cuerpo y antes de bailar proyectaron un video sorpresa donde ninguno de los bailarines sabía de su existencia. En el video salían imágenes de lo ocurrido, toda esa tristeza que embargaba a Haití y al final salió una foto de unos de los bailarines del coreógrafo que murió en el terremoto. El montaje era en honor a él también. En ese momento me sentí Haití, fue un gran honor para mí estar en ese montaje.



¿Cuáles son los motivos que te impulsan a seguir con tu carrera?

Dar clases es un honor para mí, tener a mis estudiantes, conectar con ellos, ver los cambios que la danza y el arte hacen en ellos es para mí un gran motivo para seguir adelante con mi carrera.



¿Cuáles son los mayores prejuicios que tiene la sociedad hacia el baile?

Hay muchos prejuicios. Si no pruebas las artes tendrás muchos prejuicios, como que del arte no se vive, que es una pérdida de tiempo, que los hombres que bailan son gays, que hay que ser delgados, entre otros aspectos… Todo eso es falso.



¿Se puede vivir del baile?

Vivo de la danza al 100%, pero no es para nada fácil y más en nuestro país que carece de oportunidades a nivel profesional. La danza debe ser respetada al igual que las demás artes, un show artístico no está completo sin bailarines.



¿Quiénes te inspiran en tu carrera y por qué?

Me inspiran todos mis profesores y maestros, en especial mi maestra Ximena Quintana, de ella aprendí básicamente todo. No solo me enseñó a bailar y a impartir clases, sino también muchos valores, por eso ella siempre será mi inspiración.



¿Dónde te formaste y quiénes fueron tus profesores?

Comencé en la danza a la edad de nueve años, empecé a bailar por medio de una amiga del colegio, ella estaba en clases de ballet y cuando me lo comentó mi mundo se iluminó. Recuerdo que un día tomé a mi padre de la mano y le dije inscríbeme en ballet, tengo toda la información. Mi padre estaba sorprendido, me vio que estaba súper segura de que quería bailar. Gracias a Dios mi papá no lo pensó mucho y me inscribió en ballet, desde ese día fui otra persona. Empecé en la academia BalleTeatro Dominicano, donde me formé como bailarina clásica de la mano de las maestras Ximena Quintana y Carla Fauchard. También me capacité en el género jazz dance de la mano de Yolanda Campusano y Wilbert Beltré, así como por excelentes maestros tanto nacionales como internacionales.

