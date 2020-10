“Me gusta buscar la proporción y la coherencia, sin dejar de lado la expresión”

Dentro del amplio campo de las artes, la ilustración y el retrato son las que más disfruta Carlos Rafael Abreu García, un artista que desde su niñez mostró interés por el dibujo. Es publicista, egresado de la UASD. Sus primeras obras fueron retratos, diseños de personajes e ilustraciones, a base de técnicas como grafito, carboncillo, tinta, lápiz de color y técnica mixta, esta última su favorita. A la hora de plasmar su talento, sus fuentes de inspiración son la naturaleza como realidad, la figura humana con sus formas, las historias y la Biblia, que está llena de acontecimientos, personajes y conceptos que, como cristiano, asegura, le satisface interpretar e ilustrar. Sus valores guían su arte. A través de sus redes sociales, en especial Instagram, @artbyraffy.rd, muestra su arte.

¿Cómo se inicia Carlos Rafael en el mundo del arte?

Diría que desde que tengo uso de razón estoy en el mundo del arte. Toda mi infancia fue marcada por el dibujo, en especial de series animadas y cómics. Usaba mucho el lápiz de grafito y a color, marcadores y papel. Pero no es hasta los 15 años que empiezo a dibujar más y a ser impulsado por mis padres y mis compañeros de clases. Compartía lo que hacía con mis conocidos y en las redes, luego empecé a trabajar un par de retratos y dibujos para algunas personas que le gustaba mi trabajo y así obtenía un poco de dinero. De manera que cuando entré en la universidad, a estudiar Publicidad, mención Ilustración, estaba un paso por delante. Es comenzando la carrera que aprendo más cosas y a los 18 años llegan más trabajos de retratos y dibujos en las técnicas que dominaba. También empiezo a destacar en la facultad y a conocer más personas con un talento asombroso, y aprendo más técnicas artísticas sobre todo la

digital.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración para expresar su arte?

Como artista e ilustrador son tantas las cosas que me traen inspiración. Al igual que en mi infancia sigo recibiendo inspiración de series animadas, personajes y películas, pero mis fuentes de inspiración más importantes son la naturaleza como realidad, la figura humana con sus formas, las historias y la Biblia, que está llena de acontecimientos, personajes y conceptos que como cristiano me satisface interpretar e ilustrar.

Háblenos sobre sus primeras obras y cómo estaban compuestas

Sin considerar los trabajos de taller, es decir, tareas, mis primeras obras son una combinación de trabajos personales y encargos. Mis primeras obras personales son más expresivas y un tanto más compositivas. En ellas plasmo algunos personajes, retratos, y emociones fruto de vivencias. Mis primeros encargos en su mayoría son retratos en los cuales interpreto las personas, también algunos diseños de personajes e ilustraciones. Estaban realizados en técnicas como grafito, carboncillo, tinta, lápiz de color artístico y mi favorita, la técnica mixta. Cada uno de esos trabajos se destacaban no tanto por la técnica, sino por su buena proporción y dibujo.

¿Cómo describes su concepto artístico?

Estoy bien ligado a mis valores, y de ahí parte mi concepto artístico que a su vez está más orientado a la ilustración. Me refugio mucho en la investigación para obtener una idea clave de lo que quiero lograr. Siempre busco cierto realismo en las figuras humanas, aún en mis ilustraciones, sin dejar de lado mi toque creativo. En mis retratos buscar el realismo es fácil, pero encontrar la expresión, el toque único, los elementos y colores que distingan las personas, es lo difícil. Por el contrario, en mis ilustraciones, saber lo que quiero expresar y como, es fácil, pero mantener un realismo atractivo e imponer mi estilo es un reto. En cuanto a mis retratos, busco intensidad, colores contrastantes, negros profundos y un acabado estilístico con la técnica mixta, con el fin de entregar la versión ideal de cada persona. En cuanto a mis ilustraciones, es algo en lo que pongo más de mí, pues, requiere más de mí imaginación y conocimientos. Me gusta buscar la proporción y la coherencia, sin dejar de lado la expresión, no me gusta sensualizar mis personajes y temas, busco enviar un mensaje en ellos, sobre todo moral, definiendo un estilo que refleje quién soy, y en qué creo.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción o reconocimiento en lo que llevas de carrera?

Creo que son dos, muy recientes. Gané el primer lugar en un concurso de dibujo “Arte en Cuarentena”, organizado por la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo considero así porque antes de ganar el concurso ya estaba satisfecho con la composición y lo que logré expresar en la obra “Genuinos y Legítimos”. Pero creo que mi mayor satisfacción ha sido el proyecto en el que estoy trabajando actualmente con la Sociedad Bíblica. Significa mucho para mí ilustrar algunas historias de la Biblia para una institución que admiro tanto. Estoy disfrutando mucho trabajar en ello.

