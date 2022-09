Brenda Pérez está dedicada a tiempo completo a las artes plásticas. Su mayor pasión son los retratos al óleo en un estilo clásico realista, los cuales realiza por encargo. Esta pintora dominicana afirma su deseo de explorar nuevas formas y estilos y de no conformarse con lo que ha logrado hasta ahora. Su mayor placer es destacar la belleza sublime de cada persona u objeto y con ello lograr la admiración del espectador. Es egresada de la Universidad APEC, obtuvo el título de Licenciada en Artes Publicitarias en 1989. En ese período tuvo el privilegio de recibir clases de los artistas Fabré Sallent, Teté Marella y Carlos Sangiovanni. Entre sus exposiciones se destacan las colectivas “Profesores”, “Retos”, “ Libre Albedrío”, entre otras. Mientras que las individuales se resaltan “Libertad Oteada” y “Retratos”.

¿Cuál debería ser la actitud de un artista ante la sociedad?

El artista tiene la capacidad de comunicar sus pensamientos a la sociedad de forma negativa o positiva, y al individuo en particular. Puede transmitir sus emociones, su historia, mensajes de protestas por lo que sucede en la actualidad o su postura frente a la vida. Puede impactar de tal forma, que el espectador nunca olvide lo que vio en su obra artística. Es un comunicador sublime, lo hemos podido apreciar a través de la historia de muchos artistas. Por tanto, la actitud principal al expresar su mensaje en sus obras pictóricas, a mi entender como creyente debe ser aportar y dejar un legado positivo a todo aquel que pueda impactar.



¿A qué proyecto personal le ha dado mayor satisfacción?

Para mí, cada obra es un proyecto en sí misma. Desde el inicio, en la definición del tema, el dibujo, composición y color hasta finalizarla. Ver la obra terminada según mis expectativas es una satisfacción inmensa. Un proyecto específico fue mi obra ganadora del concurso “Pinta el cacao dominicano” en 2018, donde obtuve el primer lugar dentro de la participación de 230 artistas a nivel nacional.



¿Cuál ha sido su mayor reto?

Pintar un retrato me apasiona, los realizo por encargo. En ese renglón he tenido varios retos, en algunos casos he tenido que trabajar a color en base a una fotografía antigua y en blanco y negro. Ha sido muy extenuante, pero con un final feliz. Una de las satisfacciones de hacerlos, es verme a mí misma sonreir al pintar, porque mi retratado está sonriendo. Es una experiencia muy placentera, y al ver el trabajo terminado, más.



¿Qué califica una buena obra?

Más bien podríamos decir qué le da valor a una obra, porque el arte es subjetivo y depende de muchas cosas para ser apreciado como bueno. Es determinante la fama del artista, muchos famosos ya han fallecido, y esto le añade valor a su obra. Mientras que si están vivos, sus precios varían dependiendo quién los representa o mercadea sus obras. Los estudios y trayectoria son tomadas en cuenta, las individuales ha tenido, luego las exposiciones colectivas, en cuáles lugares de importancia ha expuesto. Su técnica, si es óleo mejor, su habilidad, destreza y talento. Las premiaciones, reconocimientos, alcance y demanda de su obra.



¿Cómo valoras la creciente participación de la mujer en las artes?

Comparando con otras épocas, como en el siglo XIX, las mujeres eran relegadas a segundo plano y solo los hombres eran destacados en este renglón. “Ende”, fue la primera mujer artista reconocida en el siglo X, quien firmaba “Ende, pintora y sierva de Dios”. Hoy estamos viviendo los mejores tiempos para exponer nuestros talentos como pintoras. Admiro a artistas de la categoría de Rosa Tavárez y Elsa Núñez, entre otras que han sido ejemplo de lucha a nuevas generaciones de que sí se puede!



¿Cubre el arte una necesidad básica en la vida de los seres humanos?

Algo que siempre he admirado es a los coleccionistas de arte que aman el arte, que invierten sacrificialmente y a futuro. Y que luego de tener una colección importante, deciden mostrarla al público para que también disfruten como ellos de su colección.



¿Son necesarios los críticos de arte para valorar una pieza?

Podemos ver en el mercado del arte, la capacidad de un crítico de arte de aumentar la fama o destruir a un artista. Como también los reportajes, artículos de prensa, publicaciones en libros o revistas, y entrevistas de importancia. Para mí es muy decepcionante observar altos costos en obras que en realidad no tienen valor en sí mismas, pero han sido muy bien mercadeadas por los críticos; y por tal razón, hay coleccionistas capaces de pagar altas sumas de dinero por el simple hecho de decir que lo compró por una suma cuantiosa y no por amor al arte. Un crítico respetable, se cuida de dar opiniones a la ligera sobre un artista, porque sabe las repercusiones que tienen en el mercado del arte en cualquier renglón. El crítico de arte, sí es vital en la trayectoria de un artista.



¿Para que un artista sea considerado como tal debe tener éxito?

No, en la historia del arte hemos visto muchos artistas que han dejado un legado de obras excepcionales, y no fueron reconocidos en su época. Tal es el caso, de mi admirado y triste Van Gogh. Con sus obras cambió la historia del arte y se apreciaron después de su muerte. Muchos artistas tendrán éxito después de su muerte.

