Amarilis Cueto es una economista de profesión, cuyo interés por la escritura viene de lejos, pues siempre escribió cuentos y poemas, pero no podía desarrollarlos porque su trabajo era bastante absorbente. Justo cuando se pensionó, comenzó a incursionar más de lleno en la literatura. Al igual que con la fotografía, fue hace apenas unos pocos años cuando pudo hacerlo con entera libertad. “Ambas cosas comenzaron con la búsqueda de actividades que me permitieran seguir activa y a la vez producir como legado, sacar y compartir todo eso que llevaba dentro de mí”, resaltó Cueto, y subrayó: “En la poesía al igual que en la narrativa, pero más en la poesía me interesa resaltar el día a día, lo que pasa en el mundo para que no se olvide. En especial destacar a la mujer y sus valores, la oralidad, los acontecimientos relevantes del país y del mundo. Hacer una catarsis basada en lo que conmueve a mi alma y corazón”.

¿Son sus escritos una forma de resaltar la aceptación de su ascendencia y de sus raíces y su arraigo?

Claro. Son cosas que no se pueden separar de nuestra conciencia. No podemos olvidar nuestro origen y nuestros ancestros, pues por ellos estamos aquí. Una fuente de inspiración es mi madre. Ella me cuenta sus historias de antaño y las convierto en cuentos o poemas, si me inspiran. Y digo si me inspiran, pues la mente es loca. No todo inspira.



¿Es la poesía escrita por mujeres más apreciada que la escrita por hombres? ¿Qué opina al respecto?

No creo, ambas son apreciadas, aunque por mucho tiempo las mujeres fuimos ignoradas en la literatura. De hecho muchas tenían seudónimo para poder escribir. Ahora nos escuchan un poco más. Pero solo un poco. Aún nos queda camino por recorrer y luchar por nuestro espacio en la literatura que tradicionalmente era de los hombres.



¿Qué impacto cree que tiene su poesía en la percepción de la música dominicana en el extranjero?

Aún no tiene un impacto porque apenas mi primer poemario fue publicado el año pasado, pero estamos haciendo esfuerzos para que tenga trascendencia de alguna manera. Fue editado por una poeta española premiada, Laura de Lucas, y presentado en Madrid antes de presentarlo aquí en el Centro Cultural de España.



¿Cuál ha sido su mayor logro durante estos años?

La publicación de mis tres libros: El despertar de Ogún en el 2020, Póthos y otros relatos en el 2022. Estos son compendios de cuentos. Y “Caleidoscopio en sepia” en el 2024, un poemario. También haber podido incursionar en el mundo literario de algunas formas, como las ferias del libro 2023 y 2024 como coordinadora del Pabellón de Autores y Talleres literarios.



¿Cómo describiría la evolución de su estilo poético a lo largo de los años?

Bueno, mi estilo poético ha evolucionado como debe ser. Me mueven los hechos, lo cotidiano, lo que pasa en el mundo. Aunque también el amor, el desamor, la naturaleza, la familia. Pero creo que la evolución más importante es en cuanto a lo social. Estoy trabajando en un poemario social que no sé cuándo saldrá a la luz.



Sus obras han recibido reconocimientos, ¿qué significan para usted y cómo han impactado su carrera?

He sido premiada en algunos concursos, en especial el concurso de Arte y Literatura del Banco Central, así como también he participado en varias antologías como narradora. Para este año por ejemplo voy a participar en la primera antología multimedia femenina del gran Caribe hispano, con un grupo mujeres maravillosas puertorriqueñas en representación de la República Dominicana como narradora.



¿Cuáles son sus proyectos actuales y cómo ve el futuro de la literatura dominicana a nivel nacional e internacional?

Mis proyectos actuales son seguir escribiendo. Sacando lo que tengo dentro. Tengo varios proyectos literarios en carpeta en los que estoy trabajando. Pasito a pasito como las hormigas, tratando de que lo próximo sea mejor que lo anterior y aprendiendo cada día.



¿Cuál es su opinión sobre la preservación y promoción de la poesía tradicional dominicana en la era moderna y qué papel cree que juega la innovación en este proceso?

Pienso que todo lo que sea tradición debe ser preservado. Es lo que somos. Aunque haya evolución, ambas cosas pueden convivir juntas. No veo que sean excluyentes. Habrá quien prefiera una sobre otra. Para el gusto, los colores.



¿Qué nos puede contar de su más reciente poemario Caleidoscopio en sepia, de qué trata?

Caleidoscopio en sepia es mi último libro. Un poemario hecho desde el corazón para deleite de los sentidos. Como dice mi editora y prologuista, Laura García de Lucas, cito: “En este poemario, la narradora y poeta Amarilis Cueto selecciona los detalles que componen el día a día, o la historia, aquello que ocurre delante de nosotros, pero no siempre vemos. También lo que ocurre dentro de ella. Y lo combina en un mecanismo de espejos que crean otro mundo”.



¿Qué le motivó a formar parte del Taller Literario de Narradores de Santo Domingo y Pasión por los libros? ¿Qué experiencias nos puede compartir?

Ser parte de los talleres literarios es una manera de compartir con nuestros colegas. Ver lo que se produce y participar con ellos de la literatura. La experiencia en los talleres ha sido muy beneficiosa para mi proceso de escritura. También soy parte de Anticanon, y más recientemente del taller César Vallejo. En cada uno aprendo y escucho.

