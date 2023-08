Willy Gómez es un artista nato, al igual que sus dos hermanos. Sus profesiones se pasean entre dirección de arte, ilustración y muralismo. A la fecha, sus obras han cruzado fronteras y han dado vida tanto a espacios públicos como privados, entre ellos está la icónica y popular mujer en el restaurante Maracas, que lleva por nombre “Negrura Tropical”. Su fuente de inspiración es la mujer, pero más allá de la femineidad que representa ese género, él le da vida a las historias que los espectadores pueden crear al apreciar sus obras. Es fiel creyente de las fusiones, tanto de movimientos como de estilos y épocas, que dan carácter propio a sus obras, en las que si quiere, puede omitir las firmas y aun así gritan su nombre. Habló a elCaribe sobre su estilo, inicios y el impacto del muralismo en la sociedad.

¿Cómo fueron tus inicios en el arte? ¿Cuántos años tienes pintando?

Comencé pintando en libretas, los dibujos fueron creciendo y mejorando. Luego fui a la universidad. Estudié diseño gráfico en la escuela de Chavón. Me gradué y me dediqué a agencias hasta hace cinco años, aunque en el transcurso, seguía pintando, haciendo mis cuadros, nunca dejé de hacerlo, porque eso estaba en mi sangre, nací con eso. Soy el tercero de tres varones y los tres pintamos.



¿Cómo es la unión entre los muralistas en RD? ¿Se consideran un equipo?

No somos un equipo, es más una hermandad, todos somos muy amigos. Hay una comunicación constante dentro del círculo porque parte del sueño de todos es que esto se convierta en un negocio rentable, aunque en los últimos años los murales se están moviendo en todos los mercados. Somos un grupo y uno va jalando al otro. Pote Leche jaló a Angurria y Angurria a mí a pintar murales y fue una experiencia muy gratificante.



¿Cuál es el estilo de Willy?

Comencé en 2009 a buscar mi estilo y lenguaje. Si algo tengo es que no me gusta ser parte del montón. Me fui por el movimiento Art Nouveau, de los 1800, lo conocí mientras estudiaba y me encantó, obviamente no iba a ser lo mismo del 1800 si no que comencé a transformarlo y adaptarlo a estos tiempos pero con mi toque. También me gusta mucho el anime y estilizar las figuras, entonces Art Noveau, Anime, estilizar, los fusiono para que funcione dentro del todo, y hasta la fecha sigo trabajando en ello y me ha ido bien. Obviamente, pienso seguir evolucionando porque uno como artista no puede quedarse estancado.



¿Cómo fusionas tu carrera artística con el diseño gráfico?

Composición, equilibrio, todo se aplica. Cuando terminé la carrera, yo no tenía lenguaje gráfico, yo era más bellas artes, pero amo los retos. Si algo no me causa una emoción o un reto, no lo hago, sabía que si estudiaba ilustración iba a ser lo mismo que ya sabía hacer desde pequeño y me fui por gráfico. Gracias a eso, mezclar mi carrera artística y el diseño gráfico, porque van de la mano, fue lo que me ayudó. Conseguí el puesto de director de arte en 5 años cuando hay personas a las que les toma hasta 10.



¿En qué se inspira Willy Gómez?

Me inspiro mayormente en la mujer, pero más en crear una historia detrás de su expresión. En cómo las personas la perciben y crean una historia con sólo verla y que otra persona venga cree otra. Ese tema de la percepción es lo que me llena. No trato de definir mi obra como tal, nunca me ha gustado hacerlo. A los artista les encanta anclar su obra a una definición, no me caracterizo de esa manera, no me gusta anclarme en nada en la vida, ni a un pensamiento, ni a un movimiento, ni a una moda.



¿Qué factores caracterizan tus obras?

Quien ve una pintura mía, dice eso es Willy. Puedo darme el lujo de no firmar una obra porque ya la gente sabe que me pertenece y eso es lo más gratificante que he conseguido. Se basa en mantener mi estilo, lo orgánico, las líneas y las flores. Uso la cayena y he estado implementando la flor nacional, que es la rosa de Bayahibe, trato de integrar eso en cada trabajo. Soy muy fiel a lo que me piden pero al mismo tiempo soy fiel a mi estilo, no lo pierdo, ni lo prostituyo si no puedo agregar mi estilo, lo paso a otro artista.



¿Qué impacto tiene el muralismo en una sociedad?

Antes para encontrar arte tenías que ir a un museo o a una galería, el impacto que tiene el arte urbano es que lo tienes en la calle accesible para todo el mundo. Eso crea un impacto porque ayuda al sector y les crea un sentido de pertenencia a los ciudadanos, les identifica y lo cuidan. Cada vez que pintamos un sector hacemos algo que sea de ellos, como hicimos en Don Bosco pintamos dos personajes del sector, a un zapatero y el que gana todos los años el Rally del Borracho. Eso le causa al sector homenaje. Que sientan que le están llevando algo propio.



¿Dónde quieres llegar con tu arte?

Estoy trabajando para ello, romper fronteras y gracias a Dios se ha dado. No al nivel que quisiera pero en parte sí. Tengo algunos 8 murales en NY, Cuba, España, PR y Boston. Les llevó la cultura dominicana en murales. El año pasado pintamos en colaboración en NY, Angurria, 220, una artista local y yo, y el mural se llamaba Klk. La comunidad dominicana se sentía identificada y contenta.



¿Qué le hace falta al arte RD para avanzar y desarrollarse?

De parte de los artistas, hace falta que confíen en su trabajo, en ellos, para seguir persistiendo, porque tienes que confiar en ti para seguir adelante. En el caso de nosotros, empezamos a costilla records, si quieres hacerlo lo haces y esa fue la parte que más favoreció a todos, comenzaron las marcas a interesarse. Si quieres que te vean, tírate, metete en el medio, acciona. En la parte política también falta que implementen estudio de arte en las escuelas, más apoyo en cultura, y no solamente en pintura sino en todas las áreas del arte, Cuando exista eso creo que se puede desarrollar más de lo que se ha desarrollado a la fecha.

Esencia

Dejar que seas quien cree la historia de lo que está pasando, dándole el toque tropical, dominicano, la mujer fuerte, segura en sí misma, positiva, valiente, con un norte”

Disposición

Si quieres que te vean, tírate, metete en el medio, acciona. Cómo te van a ver si no pones tu trabajo en ningún lado, ponte donde te vean”