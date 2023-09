Para Carmen Pimentel ser escritora significa sueño realizado, un compromiso con sus hijos, la familia y la sociedad en general. Su mayor retribución como escritora y conferencista es llegar a miles de personas en diferentes países y contactar vidas transformadas, mujeres sanadas a nivel emocional, la capacitación de líderes y pastores, comprobar que en ocasiones aporta novedades acerca del tema de la violencia doméstica. “Hacer poesías me da libertad de expresar a través de palabras sentimientos, vivencias y emociones, lo cual considero terapéutico”, afirmó la dos veces bestseller de la plataforma digital Amazon, cuyo éxito agradece a su comunidad, a los lectores, seguidores y a lograr originalidad y producir contenidos dirigidos a un público en particular.

¿Quién es Carmen Pimentel, dónde nació, como se define, desde cuándo reside en los Estados Unidos…?

Soy dominicana, tengo el privilegio de ser madre de tres y abuela de cinco varones. Si de algo estoy convencida es que nací para enseñar. Poseo virtudes que me adornan: Resiliente, empática, lectora habitual, tenaz, leal, disciplinada, creativa, organizada, honesta, sensible, respetuosa, discreta y responsable. Soy amante de los niños. Residente en los Estados Unidos por nueve años. Maestra, terapeuta experta en familia y Coach Personal Internacional certificada



¿Cuándo escribió su primer libro y de que trató?

Lo cierto es que desde muy pequeña escribía cuentos cortos, poesías y artículos, pero la publicación de mi primer libro fue en febrero de 2021. Es un ensayo que invita a las mujeres que están viviendo violencia doméstica a salir y a no quedarse encerrada. Además las instruye a las redes de apoyo: familias, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, líderes cristianos… A no darle la espalda a las víctimas.



¿Tienen sus libros episodios de la vida real?

El libro contiene en detalles los tipos de violencia, una descripción de los daños emocionales, tanto para los hijos como para las víctimas, así como un plan de salida segura. En la actualidad, escribo poesías y algunos títulos más importantes como son: Perdona, Tu esencia e Historias distintas.



¿Cómo combina su tiempo entre la escritura, conferencista, terapeuta familiar, entre otras?

Soy muy disciplinada y organizada, para hacer buen uso de mi tiempo me planifico y agendo en detalles cada actividad o compromiso a llevar a cabo. Amo compartir mis conocimientos, acompañar a mis pacientes y escribir. Si la vida me permitiera elegir a qué dedicarme a tiempo completo me quedaría con impartir conferencias y escribir libros.



¿Qué ha hecho que usted se haya mantenido todo este tiempo en este literario siendo Autora?

Soy autora a pesar de que no es tan lucrativo económicamente como se piensa, en primer lugar porque lo disfruto y en segundo porque estoy convencida de que los temas que escribo son necesarios y útiles para la sociedad. Por ejemplo autoestima, amor propio, resiliencia, empatía y denuncia social.



¿Qué significa para usted ser dos veces bestseller de la plataforma digital Amazon.com

Hablar de alcanzar bestseller en la plataforma de Amazon significa éxito a nivel de venta, representa el apoyo de mi comunidad, de los lectores, seguidores y lograr originalidad y producir contenidos dirigidos a un público en particular.



¿Dónde termina un escritor y comienzan a vivir por sí mismo sus personajes. Dónde se separan autora y personajes?

El género literario en el que escribo es el ensayo, desarrollo los temas de manera didáctica y argumentativa. El uso de personajes está limitado, lo suelo hacer para presentar historias reales anónimas y así cuidar a las personas que nos regalan sus testimonios en otras oportunidades para brindar un simbolismo entre algo real e imaginario. Autor y personajes es parte de la imaginación y creatividad de los autores; somos ingeniosos, poseemos facilidad para fantasear y producir ideas que nos dan la oportunidad de crear personajes y seguir en nuestro papel de escritores.



¿Qué es lo mejor que le puede suceder como autora durante su jornada de trabajo?

Lo mejor que me puede suceder durante mi jornada de trabajo es cuando logro completar una idea, resulta interesante y hasta gracioso y es que en mi caso sucede de madrugada y en ocasiones cuando estoy dormida y tengo que levantarme a anotar las cosas que me llegan, como decimos algunos poetas cuando la musa hace acto de presencia.



¿Cómo se visualiza en el futuro?

Me visualizo en el futuro como una conferencista y autora reconocida internacionalmente.



¿Cómo ha sido su experiencia cómo escritora y conferencista?

Mi mayor retribución como poeta y conferencista es llegar a miles de personas en diferentes países y contactar vidas transformadas, mujeres sanadas a nivel emocional, la capacitación de líderes y pastores, comprobar que en ocasiones aportamos novedades acerca del tema de la violencia doméstica. Hacer poesías me da libertad de expresar a través de palabras, sentimientos, vivencias y emociones. Es terapéutico. En mi libro “Amate & Avanza, reescribe la historia de tu vida después del abuso solicito encarecidamente a los periodistas, locutores y presentadores su colaboración con el tema de la violencia doméstica brindando sus espacios, tiempo y voces para esta causa. Planteo sugerencias de acciones a los sectores siguientes: familia, educación, salud, política, justicia y policía, iglesias, fundaciones…



¿Qué significa para usted ser escritora?

Ser escritora significa para mí un sueño realizado, un compromiso con mis hijos, la familia y la sociedad en general. Dejar un legado a mis descendientes y lo más significativo es resurgir después de una etapa de adversidad que podrán conocer más en el contenido de mis libros. Para escribir debo ser una gran lectora, perfecciono mis conocimientos y desarrollo un trabajo gratificante.

