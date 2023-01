Álvaro Gómez es un artista visual multidisciplinario, que nació en el estado de Zulia, Venezuela. Aunque vivió algunos años en Santiago de los Caballeros, en la actualidad reside en España. “Cuando viví en Santiago, quedé prendado por la hospitalidad y acogida del pueblo dominicano”, recordó el artista, cuya obra ha trascendido internacionalmente, dada su frecuente presencia en importantes escenarios como ferias y bienales realizadas en los Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Turquía, Italia, República Dominicana y España. Sus múltiples exposiciones colectivas e individuales lo han hecho merecedor de elogios, debido a su depurada técnica dibujística, sus equilibradas composiciones y su sublime temática social, cargada de dulzura y humanismo.

¿Dónde se formó y quiénes fueron sus profesores?

Mis estudios los fui adquiriendo a través de los fascículos de historia del arte que se encontraban en los kioscos y librerías a lo largo y ancho de Venezuela. Recuerdo la gran importancia de los medios impresos, con sus páginas de entrevistas dominicales a pintores, escultores, poetas, músicos, entre otros. En fin, mucho material humano, creadores de un enriquecedor lenguaje artístico que fielmente buscaba a como diera lugar. A esto suma además, las visitas a bibliotecas para acceder a libros que contenían la vida y obras de artistas que me atrapaban como Francisco de Goya y Alberto Durero. Ellos fueron mis profesores determinantes y categóricos. Los copiaba a cada momento de manera enfermiza. Me hice diestro en el claro-oscuro, en los trazos entretejidos con la seguridad de plasmar lo que pienso, con esta técnica tan difícil como lo es la plumilla tradicional. En total, soy un orgulloso autodidacta.



¿Cómo inicia su vínculo con las artes?

Mi inicio en el arte no tengo fecha en el calendario que lo indique, pero a manera de poeta puedo decir que siempre me ha marcado la observación, el interiorismo, la escena o los momentos que me han llamado la atención, y poco a poco voy dando forma a eso que seduce. Pero puedo decir que a finales de la década de 1970 me he desarrollado dentro de un estilo marcadamente dibujístico, que se ha consolidado con los años. Puedo ser capaz de dibujar y ordenar el esqueleto de mi creación y al mismo tiempo lujoso en el cromo y sensual en las formas cósmicas en las referencias.



¿Cómo define su estilo?

Mi estilo es el resultado de pensar en todo este mal que nos agobia, como la falta de amor al prójimo, la terquedad permanente de desunir a la familia, las guerras de poderes políticos, la explotación al ser humano de manera descarnada, millones de pobres, enfermos, niños desnutridos, entre otras problemáticas. Es de ahí donde nace mi estilo, que no es más que ese canto de interaccionismo que le ofrezco a la vida.



Hábleme sobre su rol como artista?

Soy un artista comprometido por reivindicar los derechos humanos, que piensa siempre en un bienestar común.



¿Cuál ha sido su formación en el área del arte?

Me he preocupado en nutrirme de muchas disciplinas del arte como la pintura, el dibujo, la escultura, la poesía…



¿Qué es lo que más le apasiona cuando ejecuta una obra?

Lo que más me apasiona es sentir que amo la vida intensamente.



¿Qué le inspira?

Me inspira toda la belleza que existe sobre la tierra y que nos ha regalado Dios



¿Cuáles son sus artistas favoritos?

Mi artista es Francisco de Goya.



¿Alguna influencia artística?

Tuve muchas influencias, desde la prehistoria hasta nuestros días. Cuando se ha vivido tanto en el arte, hay que estar limpiando los filtros.



¿Es su obra para un fin social?

Por supuesto que tiene un fin social. A través de ella busco la integración, la fraternidad y la unidad.



¿Cuál ha sido su proyecto más ambicioso?

Mi proyecto más ambicioso es que en la humanidad logremos vivir en paz, con amor y fraternidad.



¿Cómo se mantiene su obra en el mercado de arte?

Mi obra en el mercado del arte se mantiene muy bien. En términos del béisbol, diré que sacándola del estadio, ya que la Galería Bodden es mi representante y su director y fundador Juan Julio Bodden tiene nexos importantes en toda la República Dominicana y otros países.



¿Cuáles han sido los momentos más gratificantes de su carrera?

Los momentos más gratificantes han sido sentir la energía de Dios cuando estoy creando mi obra.



¿Presentó su más reciente exposición, cuál es el tema que presentó?

Mi más reciente exposición titulada “Hay un país en el mundo” en homenaje a esta bella isla dominicana y al insigne poeta Pedro Mir. Esa muestra la integra un selecto grupo de obras de diferentes formatos en técnica mixta sobre tela y dibujos sobre papel. La exposición está expuesta en la Galería Bodden y estará abierta al público de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; y los sábados de 9:00 a 1:00 del mediodía hasta finales de enero. Mi más reciente proyecto es que estaré participando en la extraordinaria y anecdótica exposición “La Última Cena” que se estará exhibiendo en el Museo Cándido Bidó y es organizada por el gran artista Geo Ripley. Ahí estaré acompañado de once apóstoles artistas.

Exhibición

