En la casa de Janina Rosado, la música era el pan cotidiano desde antes de su nacimiento, ya que su padre fue por varias décadas profesor y director de la banda de música municipal de Santiago Rodríguez, y era lo más natural que todos en su casa, incluida su madre aprendieran el lenguaje musical. “No escogí la música, sino más bien ella me eligió a mí”, expresa Rosado, y afirma que “pienso que cuando pude tener conciencia de lo que es vocación musical, ya era músico”. En cuanto a la participación de la mujer en la dirección de orquesta, considera que la falta de referentes femeninos puede ser un condicionante a la hora de elegir una u otra rama dentro de los estudios musicales, por entender que la cultura patriarcal “nos ha enseñado que las actividades que exigen liderazgo deben ser realizadas por hombres; la historia por otro lado, siempre le ha dado preponderancia al hombre en sentido general”.

¿Durante sus primeras lecciones de música con su padre, cuándo supo que ella era su verdadera pasión y quería seguir una carrera en ese campo?

Me di cuenta en el momento en que transcribir un fragmento musical se convertía en mi prioridad, quitándome el sueño y tomando toda mi concentración con una pasión tal, que a la fecha, si trato de describirla probablemente me tome más tiempo definirla que escribir algo en el pentagrama.



¿Por qué hay tan pocas mujeres directoras de orquesta, al menos que sean conocidas?

En mi opinión, existen varias razones: por ejemplo, la falta de referentes femeninos puede ser un condicionante a la hora de elegir una u otra rama dentro de los estudios musicales, porque la cultura patriarcal nos ha enseñado que las actividades que exigen liderazgo deben ser realizadas por hombres. La historia por otro lado, siempre le ha dado preponderancia al hombre en sentido general y, aunque actualmente el número de mujeres en la dirección musical ha aumentado, muy lento por cierto, este aumento corresponde al entorno sinfónico, no así al ámbito popular y, en menor escala, en el plano de orquestas populares de merengue. Otra posible razón es que en Latinoamérica las mujeres por lo general son más inclinadas a desempeñar roles como el canto y la guitarra, muchas veces como hobby, sin meta de hacer carrera ni con la intención de estudiar o especializarse en algunas de las tantas áreas que hoy en día la música ofrece.



¿Cuál es su experiencia como directora de orquesta de Juan Luis Guerra, que ha aprendido, logros, satisfacciones…?

Con Juan Luis el aprendizaje es intrínseco a su música porque involucra varios roles: la composición, el arreglo, interpretación, producción musical y hasta producción en escena. He aprendido como directora musical de 440, algo que nunca me enseñaron en la escuela y es que todos en una orquesta somos en cierto modo varios tipos de cantantes, desde cualquier instrumento o posición en la orquesta. En la libertad interpretativa dentro de un género bailable y sobre todo tan enérgico como el merengue, las líneas melódicas de cada instrumento de la orquesta deben estar acordes en dinámica y expresión con el intérprete o cantante y es necesario escuchar las demás partes de un arreglo para integrarte en ellas desde tu ejecución. Para mí esto es el ejercicio básico para aprender a acompañar, desarrollando esa libertad de ejecución para adornar, no para competir.



Participar como coproductora de las producciones discográficas de Juan Luis Guerra y recibir varios premios, incluidos varios Grammys Latinos, qué ha significado para usted?

Que vale la pena ser músico, porque he sentido que cada día crece más mi motivación y, en la música al estar en constante evolución, tal cual la vida misma, nunca se termina de aprender.



¿Además de su trabajo con Juan Luis Guerra y 440, cómo ha sido la experiencia de hacer arreglos musicales para artistas como Luis Fonsi, Miguel Bosé y Ricardo Arjona?

Que alguien tenga la plena confianza en mí para desarrollar un trabajo, es el valor más inestimable, pues te hace sentir seguro de lo que tienes sin arrogancia, cómo lo expones y en qué debes seguir aprendiendo de una manera realista. A todas luces, es muy gratificante.



¿Cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera y qué otros proyectos le gustaría emprender en el futuro?

Haber sido seleccionada por la academia latina de la grabación como una de las Leading Ladies del año 2022, es algo que valoro inmensamente. Es un reconocimiento de impacto social que me sitúa en la mira de referentes para muchos estudiantes de Latinoamérica que aspiran hacer carrera en la música. Si puedo ser referente para alguien, habrá valido bien la pena vivir y contar esta historia.



¿Qué aspira alcanzar en su carrera, qué quisiera experimentar aún?

Seguir estudiando música, ya que esta sigue evolucionando cada día, pero también me gustaría escribir desde la perspectiva estructural de la música sobre los más de 50 géneros musicales que tenemos en nuestro país para que estos no perezcan, pues aunque el merengue y la bachata son nuestra marca país, hay otros géneros como la mangulina, el pri pri, sarandunga, la criolla, entre otras que amplían nuestra variada riqueza cultural y que bien valdría la pena preservar. Actualmente estoy realizando la traducción al inglés de mi libro “El Merengue Contemporáneo. Manual para la Base Rítmica”, el cual puse en circulación en español a principios de este año.



¿Como una figura destacada en la música dominicana, qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que desean seguir una carrera en la dirección musical o en cualquier otro campo artístico?

“Si quieres escribir, debes aprender a leer” es una frase que me decía mi papá. En otras palabras, si tienes vocación para la música o tocas un instrumento pero no sabes leerla, solo tienes un 10% de todo lo que te falta por aprender; si no la estudias te estás limitando a conocer un mundo de técnicas que ampliarán tu capacidad a nivel profesional y, de paso, te estás perdiendo la oportunidad y el inmenso placer de leer toda la música escrita existente en la historia de la humanidad.

