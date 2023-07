Santo Domingo.– La poeta, narradora, ensayista, crítica literaria e historiadora del arte Jeannette Miller será la escritora dominicana homenajeada en esta XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, que se celebrará del 24 de agosto al 3 de septiembre en la renovada Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.



Con el lema “Para todo hay un libro”, este gran evento, el acontecimiento literario y cultural más importante de la República Dominicana, cuenta este año con Israel como país invitado.



Para exaltar la obra y figura de Jeannette Miller, así como para rendir tributo a esta insigne poeta, se ha preparado el pabellón que portará su nombre, ubicado en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde los asistentes podrán conocer de cerca toda la trayectoria literaria de la homenajeada.



Mas de 20 actividades han sido programadas en dicho pabellón, sin contar las visitas guiadas que tendrán lugar cada día de la FIL 2023, desde las 10:00 de la mañana. Entre dichas actividades, el público podrá disfrutar de charlas, conferencias, puestas de libros en circulación, recitales de poemas, coloquios, lecturas magistrales de la obra de la poeta y conversatorios.



Jeannette Miller nació el 2 de agosto de 1944 en Santo Domingo. Hija del escritor Fredy Miller, se licenció en Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también fue docente, al igual que en la Universidad Central del Este, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el Seminario Arquidiocesano Santo Tomás de Aquino y en el centro Bonó (SJ), entre otros.



Esta autora obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2010, año en el que también recibió el Premio Nacional de Cuento José Ramón López por “A mí no me gustan los boleros”. En 2006, su novela “La vida es otra cosa”, se convirtió en un superventas de las letras dominicanas, al igual que “Color de Piel” en 2019.



Entre otras múltiples distinciones, en 2007 obtuvo el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes por su obra “Importancia del contexto histórico en el desarrollo del arte dominicano”. También fue miembro fundador del Patronato del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y de la Casa del Escritor Dominicano.



Ha publicado siete libros de poemas, entre los que se encuentran “Fórmulas para combatir el miedo” (1972), “Fichas de identidad / Estadías” (1985), “Polvo eres” (2013) y “Testigo de la luz” (2017).



Asimismo, publicó cinco de cuentos: “Cuentos de mujeres” (2002), “A mí no me gustan los boleros” (2009), “El corazón de Juan” (2013), “La verdadera historia de María Cristo” (2015), y “Hombrecito” (2016.)



En su labor de escritora, Miller ha publicado más de 500 artículos y más de 50 libros.



Algunas actividades en el Pabellón Jeannette Miller



Durante la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, el pabellón de la escritora homenajeada recibirá a los asistentes con una visita guiada cada día.



En él tendrán lugar coloquios, como “La búsqueda de la palabra en la obra literaria de Jeannette Miller. Discurso/universo creativo desde una escritura de mujer reflexiva”, en el cual participarán Bruno Rosario Candelier, Luiz Quezada y Rita Díaz.



Igualmente, se realizarán conferencias, como la que llevará por título “Testigo de la luz de Jeannette Miller: una elegía a la otredad inasible”, y se pondrán en circulación diferentes títulos de autores dominicanos, a cargo de la Editora Nacional.



De la misma manera, se llevarán a cabo lecturas magistrales de la obra poética de Jeannette Miller.