Eran cada vez más frecuentes las visitas de especialistas en diversas áreas de la Medicina mostrándonos las ventajas de la especialización que se venia imponiendo en el mundo. En febrero del 1951 nos visitó el cirujano plástico norteamericano Dr. Maxwell Maltz, del West Side Hospital de New York. En esa ocasión realizó cirugías en el hospital Marión y en la Clínica Abreu. No había en nuestro país en ese momento especialistas en Cirugía Plástica. El Dr. Martínez Larre había hecho algunos casos, pero en el país solamente se hacían algunas cirugías reconstructivas. El Dr. Maltz había estado en dos ocasiones anteriores en el país y cada vez más pacientes se animaban a hacerse correcciones estéticas.



El Dr. Oswald Dowsley, urólogo norteamericano, de la ciudad de New York, vino varias veces al país invitado por el Dr. Abel González Massenet. El Dr. Dowsley era catedrático honorifico de la Universidad de Santo Domingo, y había donado varios libros a la Biblioteca Universitaria. Los temas tratados abarcaron cirugía de la próstata, cirugía de la uretra y vejiga y la tuberculosis del Aparato urinario. La Oftalmología concitaba gran interés en los médicos y estudiantes de Medicina. En 1954 nos visitó el Dr. Joseph Wasdworth, oftalmólogo del New York Eye Infirmary, quien trató sobre el tema del desprendimiento de retina. Hizo la presentación del invitado el Dr. Homero de Pol, catedrático de Oftalmología y sirvió como traductor el Dr. Oscar Batlle. A esa charla asistieron el rector de la Universidad, el vicerrector y el decano de la Facultad de Medicina. Visitó también nuestro país un notable dermatólogo cubano, el Dr. Orlando Cañizares, quien fue recibido en el aeropuerto por una comisión de la Asociación Médica Dominicana encabezada por su presidente, el Dr. Pablo Iñiguez.



Una rama que había tomado un gran auge como mencionamos antes era la Psiquiatría, influenciada por algunos psiquiatras españoles que vinieron a nuestro país a mediados de los años 40. En 1951 se inauguró la Clínica Psiquiátrica del Dr. Adolfo Pérez González. Esa clínica fue la primera de su tipo en el país. La clínica fue bendecida por monseñor Eliseo Pérez Sánchez y ocupaba el segundo piso de la casa número 43 de la Avenida Independencia. La inauguración contó con la presencia de distinguidos médicos como los dres. Heriberto Pieter, catedrático de la Universidad, Fabio Mota, presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatras, y Nicolás Pichardo. La Clínica ofrecía tratamiento para psicosis y neurosis y pacientes con dependencias, como los alcohólicos. La clínica contaba con los tratamientos disponibles en ese momento en Estados Unidos y Europa.



El Dr. Adolfo Pérez González, fue el segundo medico dominicano en especializarse en psiquiatría. Se traslado a New York, en donde ingresó al New York Psychiatric Institute. Adscrito al Medical Center de la Universidad de Columbia. Hizo profundos estudios en la terapia con Electroshock, que aplico posteriormente en nuestro país. Tras su regreso al país en el 1949 laboró en la Clínica Dr. Abel González y posteriormente abrió ese centro especializado. Más adelante en la década del 1950 se abrió otra clínica especializada en Psiquiatría de los dres. Read Encarnación y Zaglul.



La inauguración de la Escuela de Enfermería fue un importante acontecimiento, esa escuela persiste al día de hoy, 2023, con muchas limitaciones. El local estaba situado en las cercanías de la hoy Avenida Abraham Lincoln y la hoy Avenida Sarasota. Esa Escuela seguía la tradición de la formada por el hospital Evangélico, y estaba dirigida por Constance Stamers. Era el secretario de Sanidad el Dr. José Soba. La Oficina Sanitaria Panamericana apoyó totalmente esta iniciativa con el envió de profesores y material educativo.