Magín A. Domingo Puello nació en Santo Domingo en 1940. Sus padres fueron Magín Domingo Barrous (inmigrante Cubano) y la Dominicana Luz Puello Matos. Se educó en el Colegio Dominicano de La Salle graduándose de bachiller en 1959. Entró a la facultad de medicina de la entonces Universidad de Santo Domingo. Concomitantemente con sus estudios de medicina se incorporó a la docencia a nivel de bachillerato en el Colegio Calasanz, donde rindió no solo una labor educativa sino también de comunidad Cristiana con los estudiantes mediante retiros y actividades médicas y sociales principalmente en la casa campestre en Jarabacoa. Todos los alumnos del colegio Calasanz de esos años recordamos con gran afecto a este apreciado profesor. En este tenor su sobrino el doctor Francisco Díaz nos comenta: “Enseñó en el Colegio Calasanz hasta principios de los años 80. Publicó libros de Historia y Biología para complementar los que había en ese momento. Por ejemplo su breve historia de la República Dominicana con el Padre Ortoria fue publicado en 1969. Sus alumnos del Calasanz lo recuerdan con estima y cariño”.

Tras graduarse de médico en la ya Universidad Autónoma de Santo Domingo en febrero de 1967 realizó diversos estudios en México, Brasil o Perú. Se incorporó inmediatamente a la docencia en la UASD como profesor de Anatomía y Embriología (publicó manuales de ambas tanto en la UASD como en INTEC). Fue escalando posiciones primero como director de la escuela de Medicina, vice decano de Ciencias médicas y luego decano. Durante ese periodo fue integrante de la unión de facultades latinoamericana (UDUAL). Es de resaltar que durante su carrera promovió el intercambio entre países y gracias a sus esfuerzos decenas de médicos fueron becados para realizar especialidades en España, Argentina, México y Francia. Luego fue decano de Ciencias Médicas del Instituto tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 1980-1986 y de la Universidad Central del Este.



Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (1998). Así mismo fungió como Decano de la Facultad de Ciencia de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (1981). Fue un distinguido miembro de la Comisión de Ciencias de la Secretaría Técnica de la Presidencia (1981), ayudando a organizar diversos departamentos que ofrecían a los jóvenes estudiantes de medicina posibilidad de estudiar fuera del país. Fue además miembro asesor del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, hoy convertido en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Fue en 1984 Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Drogas. Por su capacidad organizativa fue además Supervisor de las Policlínicas del IDSS y Director de Atención Médica y Hospitalaria de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Director del Departamento de Residencias Médicas de esa Secretaria de Estado



Autor de libros de texto para la educación primaria y secundaria, entre los cuales, “Ciencias Naturales”, “Elementos de Agricultura” y “Biología”. De igual forma publicó en 1981 un libro llamado “Apuntes de Embriología”. Este recordado profesor falleció en 2007, dejando un gran recuerdo en sus alumnos. Recuerdo perfectamente su clase de biología en quinto bachillerato, su buen talante y sus conocimientos. En el 1981 por sus compromisos en las universidades tuvo que dejar la docencia en el Colegio Calasanz y dejó su clase en el doctor Francisco Bonnet.



En 1983 tras marcharse el doctor Bonnet a la argentina a realizar sus estudios de nefrología, me tocó a mí seguir con esas clases durante dos años. Agradezco al doctor Francisco Díaz los apuntes que me envió para poder dedicar estos párrafos al recordado Magín.