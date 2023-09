Uno de nuestros más reconocidos Cirujanos, figura central de la formación de especialistas en el país. Nació en Santo Domingo en el 1931. Ingresa en el 1950 a la Universidad de Santo Domingo de donde egresa como doctor en Medicina en el 1955. Realizó su pasantía de ley en San Francisco de Macorís en donde laboró en el Hospital San Vicente de Paúl. Realizó sus estudios de postgrado en Cirugía General y Cirugía Torácica en el Hospital St. Mary de la ciudad de New Jersey, en el Setton Hall College of Medicine en New York y en el Municipal TBC Sanitarium de la ciudad de Chicago, todos en los Estados Unidos de Norteamérica.



Uno de los rasgos sobresalientes del Dr. Andújar es su permanente afán de aprender, lo que le llevó a realizar estudios complementarios y cursos sobre temas como la cirugía hepatobiliar, esplénica y pancreática, así como sobre la hipertensión portal en el 1961. De igual forma sobre manejo de problemas quirúrgicos en el 1971, sobre manejo de pacientes críticamente enfermos en el 1980 y sobre administración hospitalaria en el 1985. En 1962, ocupó el cargo de Jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora y en 1963, inició sus labores en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar como Jefe del Servicio de Cirugía General y en el período 1982 al 1985, ocupó la dirección del Hospital.



Su carrera como docente inició en el 1966 como Profesor Provisional de Semiología Quirúrgica, Patología Quirúrgica II, Cirugía Torácica y Clínica Quirúrgica en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en 1971 ya es nombrado como Profesor Adjunto y en 1993 Profesor Titular. Fue Director y Coordinador del Departamento y Cátedra de Cirugía de la UASD en el 1974. Del 1970 al 1974 fue Miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con el aval de la UASD en el 1975 coordina la Residencia de Cirugía del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar.



En un encuentro de egresados de esa residencia realizado en el 1998, sus alumnos expresaron: “ El Dr. Andújar Pimentel, reconocido cirujano y destacado Profesor Universitario, no ha escatimado esfuerzos para hacer de esta residencia una disciplinada y exigente escuela con miras a garantizar a la población una optima atención en el campo quirúrgico bajo la mística de la honestidad y la mas estricta ética profesional”. El Dr. Andújar fue además Profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Central del Este.



Realizó múltiples publicaciones científicas en el Boletín del Hospital Luis Eduardo Aybar, en la Revista Medica Dominicana y en revistas del extranjero como el MTS Boletín de Chicago. Escribió el capitulo de Neumotórax Espontáneo del libro de Urgencias Médicas del Dr. Guarocuya Batista del Villar, y coautor del libro “El Hospital Dominicano para el año 2000” publicado por la Secretaria de Estado de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud en el 1984. Ha sido Presidente de la Asociación Médica Dominicana, del Colegio Dominicano de Cirujanos, de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica.



En el 1993, fue exaltado como Maestro de la Medicina Dominicana por la Asociación Médica Dominicana, y en el año 2000, la Presidencia de la República Dominicana, le otorgó el premio a la Excelencia Profesional. De igual forma el Colegio de Cirujanos de la República Dominicana le otorgó su máximo galardón: Maestro de la Cirugía Dominicana.



Falleció en 2020. En este espacio nos parece que sería muy pertinente designar al Hospital Clinico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar con el nombre de este extraordinario cirujano y profesor.