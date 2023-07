Email it

Este gran amigo de los oftalmólogos dominicanos es referencia internacional en patología de órbita y tiroides. Sus amplios conocimientos motivan constantes visitas de pacientes tanto nacionales como internacionales, y ha tratado a más de 4000 pacientes con patología orbitaria.De hecho desarrolló un nuevo tratamiento para la orbitopatía tiroidea inflamatoria con el que alcanza una tasa de éxito superior al 95% en el tratamiento sin recurrir a la cirugía.



Ha visitado nuestro país en más de 10 ocasiones para impartir docencia, realizar cirugías y ha formado a varios oftalmólogos dominicanos en su centro en España. En su formación profesional recibió su título de Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, y especializado en Oftalmología y Cirugía en la Cátedra de Oftalmología del Prof. Manuel Sánchez Salorio, otro gran amigo de los dominicanos, recientemente fallecido. En 1979 obtiene la tesis doctoral con sobresaliente cum laude.



Desde 1975 hasta 1979 fue Director de la Unidad de Orbita y Oculoplástica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Y en 1979 hasta 2001 fue Jefe clinico del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Profesor Titular de Oftalmología Cirugía de la Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1992 hasta 2001. Recibió además el título de Profesor Ad Honorem de dicha universidad. En 2001 establece su clinica, el Centro Oftalmologico Moreiras.



Tiene 7 libros de Patología Orbitaria publicados en los últimos 20 años, de los cuales destacan: Patología orbitaria: exploración clínica, diagnóstico y cirugía. Resume su experiencia de más de 3.000 casos en esta compleja área, lo que lo convierte en el mayor libro de órbita publicado en español. Es traducido y editado a nivel mundial con el título: ORBIT: examination, diagnosis, microsurgery and pathology (Editorial Highlights of oftalmology). Publicado en 2004 y reeditado en 2018 con más de 5700 casos de orbita. Participación en Clinical Ophtalmic Oncology (Ed. Saunders Elsevier, 2007). con un capítulo sobre cirugía de la órbita en el que hace referencia a las técnicas quirúrgicas del futuro a través de la navegación espacial en la órbita con microcirugía (Capítulo 99: Principles of Orbital Surgery). Publicado por el Dr. Arun Dr. Singh, Director del Dpto. de Oncología Ocular Cole Eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, USA



El Dr. Pérez Moreiras ha escrito más de 125 trabajos publicados en revistas españolas y extranjeras y ha impartido más de 500 conferencias, tanto en España como también en diversos países de Europa, Asia, América y África.



En el diario Correo Gallego salió una información que relata: “Había desarrollado un procedimiento que sitúa a su clínica como ‘pionera a nivel mundial’ en el tratamiento de la oftalmopatía tiroidea, una inflamación ocular autoinmune que afecta a una de cada 2.000 mujeres en el mundo occidental. Según sus datos, que ha facilitado a Europa Press, esta enfermedad afecta a más de 15.000 mujeres y 4.000 hombres al año en España, de los que en su mayoría (un 85% de los casos) son mujeres con hipertiroidismo. El hipotiroidismo está presente en el nueve por ciento de los pacientes y el normotiroidismo, en el seis por ciento restante. Esta patología conocida también como orbitopatía tiroidea u orbitopatía de Graves se produce cuando los autoanticuerpos que se generan como consecuencia de una enfermedad tiroidea afectan a los párpados, a los músculos que mueven los ojos y a la órbita ocular, provocando su inflamación”.



Como vemos es un profesional con un historial extraordinario y una gran dedicación a sus pacientes. Es un privilegio para los dominicanos contar con su amistad y colaboración continua. En este fin de semana participa en el tercer curso de iniciación a la oftalmología que se lleva a cabo en el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato, en Verón, Punta Cana.