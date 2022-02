África Noemí Javier siempre estuvo rodeada de arte, pues desde pequeña visitaba el taller de su padre el maestro Freddy Javier. Allí tensaba la tela en los bastidores y daba la primera mano de pintura a los trabajos. “Me formé en el taller de mi padre, él también me invitaba a exposiciones, en ese entonces todavía era adolescente, además me motivó a participar en actividades que realizaba Cultura en la Zona Colonial, las cuales despertaron en mí el interés de estudiar más a fondo y convertirme en artista”, expuso la también actriz, quien Estudió Publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Artes Visuales en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). Durante su trayectoria profesional, África Noemí Javier ha participado en importantes exposiciones tanto dentro y fuera del país.

¿Cómo mujer que reta el rol femenino en el mundo de las artes, fue difícil insertarte en este sector?

Fue un poco difícil, ya que siempre a lo largo de la historia los artistas más destacados en el mundo han sido hombres, y casi siempre me decían que el arte no era para mujeres. Además, la mujer fue más suprimida y se conformaba con pintar autorretratos, bodegones y encargos de amigos y familiares.

¿Cuál es el lenguaje que usualmente presentan tus obras?

A la hora de pintar me enfoco en llevar un mensaje sutil para así poder conectar con el espectador, principalmente los niños. Me enfoco en plasmar lo cotidiano y situaciones que acontecen. Usualmente combino música, colores del arcoíris, figuras y movimiento. He pintado obras para poder conectar con el espectador explotado por el sistema, con la mujer para que no se deje maltratar, entre otras.

¿Qué papel consideras que desempeña la mujer en el arte y su evolución?

El papel principal de la mujer es expresar a trevés del lienzo cosas que difícilmente se atreva a decir con palabras o de alguna otra forma, además de empoderarse de conocimientos y darse a conocer. La mujer ha derribado obstáculos que antes eran imposibles, ya podemos ver que ocupan puestos que no soñaban, como por ejemplo como directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV) y de ministra y viceministra de Cultura, entre otros puestos.

¿Qué has aprendido en el terreno profesional?

He aprendido que el arte no solo es lienzo y pintura, a conocer su valor como obra y bien patrimonial, además de los buenos vínculos y las relaciones humanas que a través del mismo han llegado a mi vida. También he aprendido que el arte aporta moral, cultural y económicamente al desarrollo de un país.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado la pintura?

Mi mayor satisfacción es cuando alguien se me acerca y me dice que tiene una de mis obras. El ser la hija y la esposa de dos grandes artistas, además de ser la madre de otro artista no tiene precio. Es una inquietud que me impulsa a no detenerme, a no solo plasmarlo, sino a enseñar mis conocimientos y técnicas para pasarla a las siguientes generaciones. Siento mucha satisfacción cuando conozco a otros artistas por medio de las exposiciones.

¿Cuál ha sido tu obra más grande, cómo se llama y qué la hace especial?

Creo que cada obra por sí sola tiene su grandeza. En mi caso considero que “Víctimas del sistema” ha sido la serie por la que se conoce más mi trabajo, por eso es la primera que me llega a la mente, pero mi familia es mi mejor obra.

¿Consideras escasa la presencia de la mujer en las artes plásticas?

Durante un tiempo lo fue, pero ya se puede ver cómo la clase femenina se ha desarrollado en todas las ramas del arte. Antes era muy difícil ver a una mujer hacer murales por el riesgo que conllevaba como su exposición al sol, subir en andamios y alejarse de su familia por varios días, pero ya la mujer es más atrevida y empoderada.

¿Qué supone para ti presentar tu obra dentro y fuera del país?

Para mi es una oportunidad poder llevar nuestra cultura a otras tierras y que el mundo conozca nuestras costumbres e identidad a través de mis trabajos, además de que es un excelente intercambio cultural.

¿Eres fiel a determinados materiales, colores y utensilios a la hora de crear, o vas cambiando de acuerdo a lo que deseas plasmar en el lienzo?

Básicamente soy fiel al concepto de la obra en sí, pues la técnica nunca es definitiva. Por lo regular utilizo pintura, lápiz de carbón, fabrico esculturas, instalaciones, grabados, entre otros.

¿Qué huellas quieres dejar a través de tus obras de arte?

Quiero que cada vez que se cuente una página de la historia de nuestra cultura, mis aportes como artista estén ahí y que sirva como ejemplo a generaciones futuras.

¿Responden tus obras a una corriente en especial?

Mi obra es solo un reflejo y resultado de lo que siento. Consiste en dar un mensaje a la sociedad, en especial a las mujeres, a su liberación, a que no se dejen maltratar.