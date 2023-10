CAl Dr. Canuto Candelabrus, más conocido por CC, por austero, ahorrativo y de pocos gastos, eufemismos de tacaño, le cayó en sus manos un periódico viejo con horóscopo y todo.



Don Cecé, que era abogado y un gran lector de esa sección adivinativa, fue sentenciado por uno de ellos que le pronosticaba una vida exuberante y de abundancia cuando se dedicara a escribir.



Así lo hizo y ganó el gran premio de escritor del año gracias al ensayo siguiente:



“El buen político”



Siendo las cuatro y quince del cuatro de noviembre del año en curso, vino a mi casa residencial que está en medio del camino, pero a un lado del río, aquel hombre que yo veía en la televisión. Él tocaba y tocaba y yo pensaba que era algún bongó de algún vecino por lo que me tongoneaba a su ritmo. Por rato parecía timbales, como los de los timacles de antes.



El tocador trajo sobre sus hombros el televisor para que yo lo viera en una entrevista del canal que le dijo que esa tarde la pasaba. Y es ahí donde yo lo conocí en persona porque me dio la mano que era muy suave como de gente que nunca ha trabajado. Y me dijo directamente, mirándome a los ojos, o sea a los espejuelos, porque estos están primero, y si no ven los vidrios de ellos no pueden ver los ojos míos. Yo lo miré solo con mis ojos porque del asombro me quité los lentes… bueno, por un lado, por el asombro y por la mugre que los opacaba.



El asunto es que él se sentía mal porque lo querían poner de candidato en su partido para que fuera presidente. A decir verdad, él podía serlo ya que de su cargo anterior como contable de su pueblo en el Ministerio de Queseyoqué Público, logró sustraer queseyocuánto mil pesos que le daban para cubrir los gastos de campaña y le sobraba cuarto, eso sin contar con las donaciones de “Piraña”, un comerciante de quiensabequé.



Pero lo más importante, como dice la Academia de Literatura, es cómo se expresa el Licenciado Petardo que señala todas las leyes sin conocer una sola, ¿no es eso, grandioso?, ¿en qué novela se había visto algo parecido?



Mi pluma tiembla mientras escribo sobre las condiciones de este seguro presidente que el país merece. Tengo que bajar el gato de la mesa que no deja de sacarse las pulgas.

Y se pensará que mi temblor no es legítimo y menos mi defensa al Licenciado.



Para poder ayudarlo me ha contado toda la enumeración de las cosas que él quiere hacer y que seguro logrará, Dios mediante.



-Será la nueva costumbre ciudadana comer una sola vez a la semana con lo que la gente podrá ahorrar muchísimo.



-Se harán cuatro semanas santa por año que coincidirán con sus respectivos festivales de bachatas y música esplendorosa de dembow y otros ritmos del cromañón.



-A todos los muertos se les dará su caja de muerto de cajeta, valga la onomatopeya, para conformidad de la ciudadanía ciudadana, pero en el cementerio se recuperá para el próximo ya que el muerto con tierra tiene, como lo dijo Cristoban Colónn cuando la descubrió.



-Se le dará un bono sustancioso a los choferes de concho por su epiplónica lucha diaria de convertir en sardinas y sin que uno se de cuenta, a miles de pasajeros. Dijo que era innecesario eliminar los tapones porque la gente se divertía más dentro de sus latas en aceite, que en sus casas, y además se gastaba más gasolina y así salía ganando su compadre Euserbio que poseía 15 gasolineras.



-Se dictará una ley que obligue a los supermercados a dar una tayota de ñapa a cada cliente que gaste mas de 3 mil pesos.



-El agua será estrictamente controlada y en vez de mandarla 2 veces a la semana la enviarán una vez por mes porque según él, y nadie lo discute, la gente se puede gastar bañándose tanto. El excedente de agua será destinado a los lavaderos de carro.



-Las guaguas voladoras podrán circular por donde ellos consideren siempre y cuando sus afiliados y familiares voten por el Licenciado Petardo.



-La Simbología de la transmisión y el Filibuterismo terrestre, previa solicitud por escrito, tendrán que someterse a cualquier prueba siempre y cuando haya que hacer cualquier cosa de las que la envidia y la perfidia ya no usa como lenguaje correcto en nuestras diarias y amplia circulación, no tan local, que abarca, sin embargo, el parque Mon Cáceres de la futura capital del cacicazgo de Maguá que otros candidatos confunden con Masagua, que obviamente queda en Nicaragua, donde el Licenciado no irá a las urnas por lo que desestima desde ahora cualquier incursión en los fondos que ya son bonos. No altero estas palabras textuales del Licenciado cosa que de llevarme los laureles como asesor de su campaña y algún otro premio que se calcule, nos beneficie y pueda yo compartirlo con el buen Licenciado Petardo.



Pretende, se sabe, don Petardo, modernizar las Fuerzas Armadas y dotarlas de equipos nuevos. Los viejos se lo darán al país vecino para que nos amenacen y así justificar, en buena lid, los gastos de la flota y armamentos que serán comprados con un presupuesto tan alto que no será necesario malgastar un centavo en cultura y educación que ya es una mojiganga orsoleta”.



Evidentemente que con tan fino ensayo don Cecé ganó su premio y don Petardo fue elegido presidente.