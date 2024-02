(Décima cibaeña)

Beitré llegó ai Salón

Gozándose la pelota

Le dien la maj aita nota

Al entrai a Coopeitón

Se rió como buen jodón

Aunque a Sosa no hizo gracia

Ete piensa en su degracia

Poi no confiai en su tolete

Ni en la fueiza ei majarete

Me lo contó bien Pancracia.

Con Marichai se juntó

Con Pedro y con Oitíz

Se sumó a Vladimir

Y hata cinco se contó

Para el oigullo de to

La juventú vio a Beitré

Lo aplaudió yo y uté

Acumulando numerito

Que ai finai no fuen chiquito

Ni tampoco en do poi tre.