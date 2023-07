(Décima cibaeña)

Cantó, cantó y cantó

Una gran mejicanada

Romántica y congelada

Y ei público le gritó

Uté canta como un dio

Mucho mejoi quei papá

Que ai finai no se oía na

Ma que un chorrito e vo

Chirriaba en FA, no en DO

Con meicocha trajnochá.

Su obra cumbre, machita

“Matalas” en su concieito

Me lo dijo a mi Aibeito

Que oyó su musiquita

Apología maichita

Que éi cantó a to puimón

Se la dio de guapetón

“Ei que no la quiera oí se vaya”

Con eso se pasó e la raya

Y solo faitó un empujón.