(Décima cibaeña)

No se pudo ecapai

Navaini de caicei lejana

Ma fría que cuaiquiei rana

Poique a pie se iba a cansai

Tampoco podía nadai

Quedaba en ei culo ei mundo

No podía irse en mulo

Ni que le abrieran la pueita

Ni pensailo, en bicicleta

Solo pensó “ya me hundo”.

Puallá dicen que e noimai

Pue le dio una gripecita

Se le añadió tocecita

Que no se pudo curai

No dio tiempo a santiguai

Pue de noche allá llegó

Ei Soi éi nunca vio

Lo médico se fuen a Ucrania

Contra epidemia de rabia

Como Putín relató.