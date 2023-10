(Décima cibaeña)

Arévalo ganó en Guatemala

Ganó claro, en democracia

A mucho no le hizo gracia

Pue peidién cuchara y pala

Ei buey de Beinaido jala

Manque lo quién amarrai

Que no saiga dei corrai

Por eso se robán loj voto

De ciudadano y devoto

Que por éi fuen a votai.

Ta de moda por acá

Deconocei ganadore

En Perú no fueron flore

Utilizán la patá

En la caicei ta trancá

La democracia divina

En Guatemala se afina

Un poco la mijma cosa

Una actitú muy odiosa

Me lo contó a mi Critina.