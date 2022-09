(Décima cibaeña)

Abinadei lo metió

En la lita de loj malo

Pa’ la campaña ej un palo

Que a Abei se lo quitó

Ete lo uso yo

Poi maicriao e insolente

Ta inchinchando a la gente

Paque pasen la frontera

Pue no conoce bandera

Y menoj ai presidente.

Patalea Clod Yosé

Dice no e jefe e banda

Con ladrone ei no anda

Éi camina como e

Pa’ mi, si yo fuera uté

Me diera una medalla

No contruyera la valla

Y hata me diera un caiguito

Para vendei huevo frito

O lo acuso allá en La Haya.