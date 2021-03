Domingo Contreras

(Décima cibaeña)

Barrieron a Dominguito

Pa’que síndico no fuera

Esa vaquita lechera

Representa un buen caiguito

Pa’ Carolina manguito

Como lo dijo Alix

Domingo e picante ají

En la sopa el Peledé

Solo comen caine e re

Y no brindan con mabí.

Una cosa e candidato

Y otra e sei dirigente

Domingo eplica a su gente

Que son ma de cuatro gato

Tiene apoyo hace rato

“Ei Peledé voiverá”

Dice Domingo puallá

Con un gallo en ei rejón

Pue “Danilo no e pelón”

“ni camina para atrá”.