Ina Afinogenova

(Décima cibaeña)

Todavía sigue en pie

Ei dominio poi noticia

Era una sola franquicia

Pa’ confundí a to y a uté

Hata que llegó inteiné

Se acabaron ya loj cuento

Ei mundo no ‘ta tan lento

Solo lej queda ei Feik Niú

Sea por Tuite o Feibú

Y pa’ cerebro e cemento.

Hoy tenemo otra campana

Sea rusa o sea china

En erre te etá Ina

Noche, día y de mañana

Ahí les va! No e jarana

E’ periodimo muy fino

Con ironía y con tino

Y mucha pedagogía

¡Compadre qué maetría!

Pa’ containo etoj dejtino.