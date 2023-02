(Décima cibaeña)

Mbappé metió el pie

Para no decí la pata

Su fama a éi no le bata

En el equipo francé

Su boca e “bociné”

Pa’ denigrai a latino

No impoita que sean amigo

La fama se le subió ai caco

Bebió poción diun gran fraco

Que lo hizo peidei ei tino.

Muy buen jugadoi, se sabe

Que juega para su ombligo

Se la pasa los amigo

Pa’ metei su gole suave

Así si e bueno compadre

Déjese de aitanería

Uté ma ganaría

Con un chinchín de humildá

Eso no le cueta na

Vaya poniéndose ai día.