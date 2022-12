(Décima cibaeña)

Ganó Messi la copa

Con su equipo de Aigentina

Me lo dijo Clementina

Que celebra como loca

E la teicera que toca

¡Qué equipazo!, ¡qué alegría!

No valió la felonía

De aigún ampaya vendío

Cantaban de do o en trío

Pa’ violai la poitería.

Ei mundo entero celebra

En Bangladesh o en Haití

Poi to lao hata en Parí

En África sobre cebra

Con ofrenda de culebra

Aigentina ej una fiejta

Aunque ai francé le moleta

La vitoria de Aigentina

E de América latina

Como así se manifiejta.