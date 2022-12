Email it

(Décima cibaeña)

Ai llegai la Nochebuena

Llegan Milly y suj vecino

Pa’ bebei romo o buen vino

E Juanita, niuyoikina

Gozan en laj cuatro equina

Con merengue y con bachata

No con música de lata

De esa que tá de moda

Ruido que encojona

E con Milly que é muy grata.

Ya ej una tradición

Recibir nuestra Juanita

Que cada ve e má bonita

Aunque se pudra ei mamón

No hay que traei molondrón

Pa’ parecei rebaloso

Milly toca, e pa gozo

A to tiro hata año nuevo

Bailando se pieide ei cuero

Con una moza o un mozo.