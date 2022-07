(Décima cibaeña)

No podemos aceitai

Que quemen las grandes obra

No me lo digan ni en broma

Pue provoca maletai

nunca se debe meclai

Vaina e guaidia con laj letra

Pregúntenle a vei a Petra

O a su vecina Rupeita

Que tiene ya el “Alma Muelta”

Y ei corazón de piedra.

¡Qué manía de loj nazi!

De ponei libro a quemai

Andan dei caco muy mai

Rematao, no e que casi

Lo dijo claro Fallaci

Cuando de su jefe habló

Chaplin también se builó

Pue era un hombre cuito

Hitler fue mucho buito

Que solo a tiro calló.