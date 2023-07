(Décima cibaeña)

Gran vice fue Rafelito

Y quizá quiera voivei

Por eso ecribe en papei

De vej en cuando un cuentico

Puede que sea bonito

Manque lejo de la Hitoria

No le falla la memoria

Pues está como un caballo

Aunque confunde a Caamaño

Con Zelinki ei de su Gloria.

Poi sueite que ya no tamo

En la era e las agencia

Que inyeitaban anetesia

Pa subirno a limbo o ramo

“Yo ei puigai no me mamo”

Dijo allá ei timacle Mon

Hay canale poi montón

Que suenan como campana

Laj oigo poi la mañana

Pa no tragaime ei cuentón.