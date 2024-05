(Décima cibaeña)

Guerrero depotricó

A famoso generai

Gracioso quiso pasai

Un “notición” que eplotó

Hata en Japón se oyó

Y así se sobó laj mano

“Muchoj like y me lo gano”

Con pendenjá y triquiñuela

Ahora sufre de muela

Poi no subí a aeroplano.

Lo mandán pa la chirola

A tre mese e vacacione

Allí podrá vei visione

Y hata bañaise con cola

Añorará peisicola

Y hata un buen majarete

Se racará loj jarrete

Y ei generai gozará

“Hable uté la veidá

Aguántese loj grillete”.