(Décima cibaeña)

Qué comeicio ma bonito

Aima pun tubo vendei

Apoyado en una ley

Quei matai e jun jueguito

Robert Card e pichoncito

Pue solo mató unoj trenta

Herido ma de sesenta

Lo que ya ej una rutina

E droga pa la adrenalina

Y que asegura la venta.

To lo día hay tiroteo

Aunque no se vea en diario

Matan a Yon y a Macario

A Pedro, María y Timoteo

Mueitoj en cuaiquiei peo

Quej una baibaridá

No queda ni un chin de bondá

Todo teimina en violencia

Que parece sei la ciencia

Que domina la maidá.