(Décima cibaeña)

Seymour Hersh e periodita

Famoso y americano

Se sabe, ta’ en juicio sano

Cuando ecribe su notita

Ahora sí ‘ta que pita

Hablando de tubería

De un ga que no se fía

Pero que no pue pasai

Rompién tubo y cigüeñai

Pa’ dirse por otra vía.

Una bomba le pusieron

En la prensa lo afirmó

Pue éi lo invetigó

Y qui un paquete trajeron

Debajo ei caño econdieron

Deján Alemania sin ga

No se preocupen poi na

Que apareció otro meicado

Quimpoita que sea ma caro

Déjense de pendejá.