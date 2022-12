Email it

(Décima cibaeña)

¡Cuánto goce ei de Venancio!

Anunciai depoitacione

No e de cuaiquiera nacione

Eso e viejo, eso e rancio

¿E racimo o e cansancio?

¿Depoitan venezolana?

Ella sirven palangana

Y etán contra Maduro

Aquí se ponen muy duro

Cuando le da la gana.

Ya se sabe que e “la ley”

Y todo ese bla, bla, bla

Usan lo haitiano nomá

Que no viven en batey

Lo sacan a to metei

Con saña y con maitrato

Le caen atrá como gato

Pa diveitir ai devoto

Así aseguran su voto

Ya conocemo ei teatro.