(Décima cibaeña)

Ya hay nueva procuradora

Con un gran ecobillón

Va a barrei to callejón

Le dicen doña Doitora

Llega a tiempo sin demora

Pa’ daile continuidá

Ella dice dará ma

Lita pa conocei

Lo que Miriam dejó ayei

Ella lo resoiverá.

Berenice e dei Cibao

Mujei de claro principio

No se enchaica en el inicio

Ni echa loj caso de lao

No hay ninguno complicao

Ei paí gana con ella

Noj saivamo, ej una etrella

Pa’ degracia e loj corrupto

Siempre se pasan de bruto

Igaui que to laj botella.