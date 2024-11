(Décima cibaeña)

Todavía no han probao

Que se usara caballín

Tampoco que le dién un chin

De sutancia o de melao

“Loj muchacho tan fajao”

E lo que dice Cabrera

“Mi ecuela no e de carrera”

Tampoco ej un hipódromo

Ello sueñan con aeródromo

Pa’ dirse para allá afuera.

Cabrera ta sometido

Poi la mueite e pelotero

Dicen le inyeitán veneno

Y que no fue muy poquito

La familia ta quei grito

Ante esa baibaridá

La Juticia tan enredá

Pa’ resoivei ei problema

E muy caliente ei tema

Queremo to’ la veidá.